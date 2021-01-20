Камала Харріс - хто ця жінка, яка стала віцепрезиденткою США

У середу, 20 січня, на посаду заступив не лише обраний президент США Джо Байден. У США також з'явилася нова віцепрезидентка - Камала Харріс. Політичний розрахунок, що підштовхнув Джо Байдена призначити Камалу Харріс своєю віцепрезиденткою, цілком зрозумілий. Значно важче осягнути суть і зміст її програми й поглядів, котрі вона насправді обстоює.

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Підраховано, що не пізніше ніж за 25 років білі американці вже не становитимуть більшості в США. Дедалі більше американських виборців походять не з Європи, а мають своє коріння в Азії чи Африці. Призначенням Харріс на посаду віцепрезидента Байден, цей "літній білий чоловік з Делавера", прагнув продемонструвати, що він розуміє дух часу.

Сама Харріс народилася в родині мігрантів. 1960 року мати Харріс, онкологиня Шьямал Гопалан, яка спеціалізувалася на дослідженні раку грудей, емігрувала з Індії до Америки. Її батько, професор економіки Дональд Дж. Харріс, приїхав до США з Ямайки. Коли Камалі було сім років, батьки розлучилися.

Джо Байден і Камала Харріс - переможці виборчих перегонів у США

Камала та її сестра Мая зростали разом з матір'ю. Спочатку родина проживала в Монреалі в Канаді, де її матір отримала контракт на дослідницькі роботи. Згодом вони повернулися в Окленд у штаті Каліфорнія, де, власне, раніше народилася Камала. Тут вона й дорослішала.

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Гіркий досвід відчуження в період формування особистості

Харріс неодноразово згадує своє походження і розповідає про гіркий пережитий досвід зневаги й остракізму, що вона зазнала в Каліфорнії в 1970-х роках через свій колір шкіри. Ці пекучі спогади глибоко закарбувався у свідомості. Утім, не менш визначальним на формування її особистості став і бойовий дух матері, яка брала активну участь у правозахисному русі, чиїм осередком був університет Берклі. "Моя мати зробила з нас сильних жінок", - розповіла Харріс у своїй автобіографії "Істини, які ми зберігаємо" (назва праці англійською "The Truths We Hold". - Ред.). За словами Харріс, їхня мати так навчала своїх доньок: "Не треба сидіти й нарікати. Краще щось зробити!"

Таку настанову Камала Харріс, очевидно, сприйняла цілком буквально. Вона вивчала політологію та економіку в Говардському університеті у Вашингтоні, а потім юриспруденцію в Сан-Франциско.

Камала Харріс зі своїми прихильниками під час гей-прайду в Сан-Франциско в 2019 році

Після отримання ліцензії в 1990 році Харріс розпочала кар'єру прокурорки й швидко здобула собі репутацію войовничої та вкрай розумної жінки.

Завжди й усюди першою

У своїй нещодавно опублікованій автобіографії Харріс змальовує те, як вона обернула пережитий у ранньому віці гіркий досвід зневаги й остракізму в незламне прагнення бути завжди першою.

2003 року демократку Харріс було обрано окружною прокуроркою в Сан-Франциско. Вона стала першою жінкою на цій посаді. У 2010 році Камала Харріс балотувалася на вакантну посаду генерального прокурора Каліфорнії й зуміла перемогти, обійшовши ще шістьох кандидатів. У США ця посада - поєднання компетенцій міністра юстиції та генерального прокурора. А 3 січня 2011 року вона склала присягу. І тут Камала Харріс укотре взяла на себе роль першопрохідниці, адже вона виявилася не тільки першою жінкою-кандидатом на цю посаду, але і першою людиною з індійським та афро-американським походженням.

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Розбіжності в поглядах

Щодо її політичних поглядів та позицій, то тут спостерігається досить суперечлива картина: з одного боку, вона виступала проти смертної кари, але водночас вона підбурила проти себе ліве крило власної партії, коли голосувала за те, щоб карати батьків хронічних прогульників занять у школі ув'язненням до одного року.

Камала Харріс та експрезидент США Барак Обама

На початку 2015 року Камала Харріс оголосила про висунення своєї кандидатури в Сенат США. Її підтримало чимало членів Демократичної партії. Серед них були й тодішній президент США Барак Обама, якого вона, своєю чергою, підтримала раніше як кандидата на пост президента. Тодішній віцепрезидент Джо Байден так само підтримав її кандидатуру на посаду сенаторки. Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.

З 2014 року Камала Харріс перебуває у шлюбі з адвокатом Дугласом Емхоффом. До шлюбу з Харріс цей єврейського походження правник уже мав двох дітей. Сама Харріс доти була бездітною. Раніше не раз лунали чутки про можливу кандидатуру Харріс в президенти США від демократів. Коли ж 2019 року вона, нарешті, оголосила про рішення висувати свою кандидатуру, вона спочатку вважалася фавориткою на тлі своїх досить літніх конкурентів з табору демократів - Джо Байдена, Берні Сандерса й Елізабет Воррен. Але з плином часу Харріс втратила підтримку і вже в грудні 2019 року відмовилася від своєї кандидатури через невтішні результати опитувань. Хоч вона не раз конфліктувала з Джо Байденом під час передвиборної кампанії, він призначив її своєю віцепрезиденткою.

Можливо, перша президентка в історії США

Зазвичай посада віцепрезидента надається лише зі стратегічною метою отримання додаткових голосів на виборах для кандидата в президенти. Однак у випадку з Харріс її обрання кандидаткою у віцепрезиденти має значно більшу вагу.

Річ у тім, що Джо Байдену вже 78 років - жодний інший президент в історії США не вступав на посаду в такому віці. Тож цілком можливо, що Байден не зможе завершити свій чотирирічний термін повноважень. У такому разі Камала Харріс згідно з конституцією Сполучених Штатів перебрала б на себе його обов'язки без нових виборів. І тоді вона знову стане першою. Першою жінкою, яка правитиме в Білому домі.