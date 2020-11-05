Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео)

У штабі Трампа заявляють, що бюлетені поштою - виборча маніпуляція. А сам чинний президент звинуватив демократів у крадіжці виборів. "Ми вважаємо, що буде багато судових процесів, тому що у нас є стільки доказів, стільки доказів. І це закінчиться, можливо, у найвищому суді країни. Побачимо. Але ми думаємо, що буде багато судових процесів, тому що ми не можемо дозволити, щоб так вкрали вибори", - сказав Дональд Трамп за години до оголошення про перемогу Джо Байдена.