 Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2020

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Політика й суспільство

Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео)

Дональд Трамп відмовляється визнати перемогу Джо Байдена. Багато прибічників Трампа – теж. Ось якою вибуховою була обстановка на вулицях Сполучених Штатів незадовго до оголошення про перемогу Байдена.

USA I Proteste von Donald Trumps Anhängern (Jim Urquhart/REUTERS)

Протест прибічників Трампа після оголошення перемоги Джо Байдена

У штабі Трампа заявляють, що бюлетені поштою - виборча маніпуляція. А сам чинний президент звинуватив демократів у крадіжці виборів. "Ми вважаємо, що буде багато судових процесів, тому що у нас є стільки доказів, стільки доказів. І це закінчиться, можливо, у найвищому суді країни. Побачимо. Але ми думаємо, що буде багато судових процесів, тому що ми не можемо дозволити, щоб так вкрали вибори", - сказав Дональд Трамп за години до оголошення про перемогу Джо Байдена.

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