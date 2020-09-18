 Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.11.2020

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Світ

Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Зовнішня політика зазвичай не відіграє великої ролі у виборах у США. Утім зараз ситуація інша - впродовж останніх років Росія, а потім Україна відігравали суттєву роль у американській внутрішній політиці. І вони стали одними з головних тем передвиборчої кампанії у змаганні за посаду президента Сполучених Штатів. Хоча погляди нинішнього господаря Білого дому Дональда Трампа та колишнього віцепрезидента Джо Байдена разюче відрізняються, кожен з них має свою історію, пов'язану з Україною або з Росією.

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Джо Байден - яструб у політиці щодо Росії

Зовнішньополітичні погляди Байдена, який вісім років був віцепрезидентом США за часів Барака Обами добре відомі. Головна його обіцянка - відновити "гідне поваги лідерство США на світовій арені". Брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете пояснює, що для Байдена аспект цінностей набагато важливіший, ніж для Трампа, який дивиться, наприклад, на НАТО як на відносини "я - тобі, ти - мені".

Лете нагадує, що Байден пережив чимало розчарувань у відносинах США з Росією. Зокрема, коли він був віцепрезидентом, тодішня держсекретарка Гілларі Клінтон натиснула кнопку "перезавантаження" з Росією. "І Байден бачив, як ці зусилля з протягування руки дружби Росії провалилися", - говорить Лете.

Так чи інакше, зараз колишній віцепрезидент США відкрито називає РФ головною загрозою для Америки. Востаннє він заявив це під час інтерв'ю програмі "60 хвилин" телеканалу CBS 25 жовтня. При цьому Байден впевнений, що Володимир Путін намагається з усіх сил" поширити дезінформацію про нього". 

Джо Байден та Петро Порошенко під час зутрічі у Києві у січні 2017 року

Джо Байден та Петро Порошенко під час зутрічі у Києві у січні 2017 року

"Але це не означає, що його яструбина позиція піде на користь Україні", - переконаний Лете. Він нагадує, що адміністрація Обами, до якої входив і Байден, вирішила не підтримувати Україну постачанням озброєнь. Таку політику змінив лише Дональд Трамп, коли пізніше прийшов до влади.

Зі свого боку, професор Єнського університету та експерт з американської політики Міхаель Драєр (Michael Dreyer) очікує, що Байден надалі проводитиме класичну зовнішню політику США: "Дотримування дистанції з Росією та Китаєм, але і співпраця з ними, бо це великі держави. Партнерство з тими державами, які поділяють цінності США".

Зв'язки Байдена з Україною

Україна має для Байдена особливе значення. Він добре обізнаний з країною, адже відповідав за неї, будучи віцепрезидентом. З іншого боку, через це він опинився у центрі скандалу. У 2014 році його син Хантер Байден погодився увійти до наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma. Таке рішення обійняти прибуткову посаду ще тоді викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. А у 2019 році Дональд Трамп спробував домогтися від нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо діяльності Байденів. Розслідування Сенату США, контрольованого республіканцями, засвідчило, що призначення Хантера Байдена й справді могло становити конфлікт інтересів, але жодних свідчень того, що воно мало вплив на рішення американської влади за часів президентства Обами, сенатори так і не знайшли.

Дивитись відео 01:40

Дебати між Трампом та Байденом: хто з них - "цуцик Путіна" і чому згадали Україну (30.09.2020)

Ця тема досі продовжує залишатися однією із головних ліній наступу передвиборчого штабу Дональда Трампа на свого конкурента. При цьому зробити так, аби Україна не отримала репутації країни, що вплинула на американські вибори, буде непростим завданням для Зеленського, попереджають експерти. Зокрема і через те, що Державне бюро розслідувань України вже відкрило провадження щодо Джо Байдена.

Тож Міхаель Драєр прогнозує, що Байден буде обережним у всьому, що стосуватиметься України. "Але у великих питаннях, таких як окупація Криму та війна з підтримуваними Росією сепаратистами, американські інтереси є зрозумілими, і вони будуть основою політики Байдена. Втім, можливо, він через конфлікт інтересів відмовиться опікуватися Україною і передасть це своєму держсекретарю ", - говорить політолог.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2019 року

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2019 року

Чи пробачить Трамп Україні імпічмент?

Зовнішню політику Трампа світ уже побачив. Але існує імовірність, що курс США щодо України та Росії зміниться і у випадку, якщо в Білому домі залишиться Дональд Трамп. Він так і не зміг реалізувати своє передвиборче бажання порозумітися з Володимиром Путіним. Однією з причин цього оглядачі вбачали у розслідуванні зв'язків між владою РФ і командою Трампа в контексті втручання Москви у вибори в США. Прямої змови під час розслідування виявлено не було, і тепер руки Трампа розв'язані, аби знову спробувати знайти спільну мову з Путіним.

З іншого боку, Трампу "Українагейт" коштував ще більше, ніж Байдену. І хоча під час процедури імпічменту президента США виправдали, це може мати наслідки для Києва. "Я не певен, чи пробачить Трамп Україні те, що його схопили на гарячому, що викрили на весь світ як того, хто провадить зовнішню політику за допомогою шантажу", - говорить Драєр.

Обидва експерти наголошують, що передбачити дії Трампа неможливо. "З Трампом нема жодної постійності. Сьогодні він може бути твоїм ліпшим другом, а завтра накладе на тебе санкції", - говорить Драєр. Водночас Лете заспокоює: "Я точно можу сказати, що адміністрація США та Конгрес про Україну не забудуть, байдуже що говорить Білий дім".

  • Виробники зброї з Луїзіани

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    Вони подолали 24 тисячі кілометрів, зазираючи до найвіддаленіших куточків США, аби зробити ось такі світлини. Перед тим як 2019 року відправитись у подорож, подружня пара фотографів Матіас Брашлер та Моніка Фішер перебудували на фотостудію свій караван. Загалом фотомитці зробили 82 портрети. Вік, стать, етнічна приналежність не відігравали жодної ролі: всіх фотографували на тлі білого екрану.

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    Муляр з Джорджії

    Родина фотографів Брашлер-Фішер живе в Нью-Йорку та в Швейцарії. Подорожуючи США, вони, за власними твердженнями, по-новому подивились на цю "розколоту" країну, яка стала їхньою другою батьківщиною. Тепер вони, наприклад, стали краще розуміти, чому так багато американців проголосували за Трампа. Можливо, і читачі, взявши в руки фотоальбом "Divided we stand", стануть краще розуміти Америку.

    Автор: Марія Йон Санчес


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Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

І у Джо Байдена і у Дональда Трампа є історія, пов'язана з Україною, що може вплинути на подальші відносини з Києвом.  

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