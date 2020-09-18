 Трамп наказав розсекретити документи про ймовірне втручання РФ у вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Трамп наказав розсекретити документи про ймовірне втручання РФ у вибори

Трамп назвав історію з імовірним російським втручанням у вибори президента США "найбільшим політичним злочином в американській історії" та наказав розсекретити документи про це.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив надати необмежений доступ до матеріалів, пов'язаних з імовірним втручанням Росії в американські вибори в 2016 році. Про це американський лідер написав у вівторок, 6 жовтня, у своєму Twitter.

"Я доручив повністю розсекретити всі документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - російського втручання (у вибори в США. - Ред.). Так само, як і щодо скандалу з листами Гілларі Клінтон. Жодних виправлень!" - написав Трамп.

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Крім того, Трамп наголосив, що "давно розсекретив документи", пов'язані з імовірним російським втручанням. "На жаль для нашої країни, люди діяли дуже повільно", - написав він.

Розслідування спецпрокурора Мюллера

Як повідомлялося, протягом майже двох років спецпрокурор США Роберт Мюллер займався розслідуванням можливої змови між російською стороною і передвиборчим штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У рамках розслідування Мюллер дійшов висновку, що російська сторона справді намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, що доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками і юристами. Однак Мюллер не виявив явних доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.

20 травня 2020 року Верховний суд США тимчасово заблокував рішення про надання конгресменам-демократам доступу до закритих матеріалів з доповіді спецпрокурора.

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