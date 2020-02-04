 ДБР відкрило справу через ймовірний тиск Байдена на Шокіна - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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ДБР відкрило справу через ймовірний тиск Байдена на Шокіна - адвокат

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін обвинувачує колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в тиску через розслідування проти компанії Burisma, де працював син Байдена.

Віктор Шокін стверджує, що Джо Байден на нього тиснув

Віктор Шокін стверджує, що Джо Байден на нього тиснув

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження щодо ймовірного тиску на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна з боку колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), повідомив у четвер, 27 лютого, адвокат Шокіна Олександр Телешецький.

Справу відкрито на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати провадження. За словами адвоката, відповідну заяву було подано до ДБР ще 28 січня 2020 року. Але відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР лише 24 лютого, вже після того, як суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження. В ДБР поки офіційно не прокоментували відкриття цієї справи.

"Причиною тиску стало розслідування Генеральною прокуратурою України тяжких злочинів у сфері міжнародної корупції, пов'язаних із діяльністю ексміністра екології України Миколи Злочевського та керівників компанії Burisma", - розповів Телешецький, передає агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, Байден неодноразово закликав звільнити Шокіна, коли той працював над розслідуванням щодо української кампанії Burisma, де раніше працював син Джо Байдена - Хантер.

Справу розслідують за статтею Кримінального кодексу щодо втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Також ДБР зараз розслідує кримінальні провадження за заявою Шокіна про розголошення таємниці досудового розслідування співробітникам Національного антикорупційного бюро України.

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Руді Джуліані заявив, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна "ледь не вбили". Тим часом Шокін вимагає відкрити справу проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена. (29.01.2020)

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що минулого року його спробували отруїти ртуттю. За його словами, це підтверджено лікарем в Австрії. (31.01.2020)

Окрім того, адвокат додав, що доцільно залучити американську сторону до розслідування. З відповідним проханням адвокат Шокіна звернеться до Офісу генпрокурора. "Ми будемо це робити обов'язково. Це один із пріоритетних напрямів у цьому кримінальному провадженні, оскільки без застосування механізмів міжнародно-правової співпраці це провадження розслідувати неможливо", - пояснив він. Раніше Віктор Шокін заявляв, що в минулому році він був отруєний ртуттю і не виключає причетності до цього Джо Байдена.

Як відомо, нещодавно в США завершилась справа про імпічмент президента Дональда Трампа. Представники Демократичної партії закидали йому тиск на українську владу з метою отримання компромату на Джо Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах. В результаті розслідування американський Сенат не підтримав імпічмент. 

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