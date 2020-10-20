 Байден назвав Росію головною загрозою для США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Байден назвав Росію головною загрозою для США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Росію головною загрозою для США, а Китай - найбільшим конкурентом. Його суперник Дональд Трамп назвав Китай конкурентом і ворогом США.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден назвав Росію головною загрозою для США

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден назвав Росію головною загрозою для США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Росію головним опонентом Сполучених Штатів у світовій політиці.

"Я вважаю, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з точки зору руйнування нашої безпеки та наших альянсів є Росія", - сказав Байден в інтерв'ю програмі "60 хвилин" телеканалу CBS, яке було оприлюднене в неділю, 25 жовтня. Він додав, що "Володимир Путін намагається з усіх сил" поширити дезінформацію про нього". При цьому Китай Байден назвав "найбільшим конкурентом" США. На його думку, від того, як США діятимуть у конкурентній бортьбі з Китаєм, залежатиме, чи буде між державами силове протистояння. 

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Конкурент Байдена і чинний президент Дональд Трамп назвав Китай головною загрозою для США. "Вони є противниками, конкурентами і багато в чому ворогами", - цитує слова Трампа про Китай агентство новин dpa. Крім того, Трамп продовжує звинувачувати Китай у поширенні коронавірусу, називаючи його "китайським".

Останніми роками було багато спекуляцій щодо ставлення нинішнього президента США до Росії. Американські спецслужби припускали, що в 2016 році Росія проводила кампанію впливу, яка мала на меті не тільки поглибити розкол в американському суспільстві, але й допомогти Трампу стати президентом США.

При цьому сам Трамп постійно повторює, що він найжорсткіше ставиться до Росії, якщо порівнювати з колишніми президентами США. Мовляв, за його президентства Вашингтон запровадив різні санкції проти Москви. Однак сам Трамп уникає публічної критики президента Росії Володимира Путіна.

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