Спецслужби США заявили про викрадення Іраном і Росією даних виборців

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив ввечері у середу, 21 жовтня, що Росія та Іран втручаються у цьогорічні президентські вибори в США. За його словами, ці країни викрали "деякі" персональні дані зареєстрованих американських виборців і поширюють неправдиву інформацію, передає інформагенція dpa.

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Реткліфф припускає, що отримані дані можуть використати для дезінформації виборців та створення плутанини. Влада Ірану надіслала електронні листи з метою "залякування виборців, розпалювання заворушень і заподіяння шкоди президенту Трампу", - сказав Реткліфф на пресконференції.

Водночас він запевнив, що президентські вибори у США 3 листопада не є під загрозою. "Будьте певні, ваші голоси в безпеці", - сказав директор Національної розвідки США. При цьому Реткліфф не надав жодної інформації про обсяг даних, які, за його словами, викрали Росія і Іран.

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Раніше американські ЗМІ з посиланням на міністерство нацбезпеки повідомляли, що Іран надсилав електронні листи від імені американської групи прибічників правих поглядів Proud Boys.

Здебільшого ці листи отримували прихильники Демократичної партії в Алясці та Флориді. Одержувачам погрожували та вимагали проголосувати за Трампа. Також влада Ірану розповсюдила відео з неправдивою інформацією про механізм голосування поштою з метою зробити його вразливим для маніпуляцій з-за кордону.

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Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про можливі фальсифікації у разі масового голосування поштою, яке підтримують демократи.

Республіканець Джон Реткліфф вважається людиною Трампа. Сенат США затвердив його на посаді керівника розвідки завдяки голосам однопартійців Реткліффа, які мають більшість у верхній палаті Конгресу.

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