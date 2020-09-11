США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ

Судова влада США у понеділок, 19 жовтня, висунула обвинувачення проти шести росіян у зв'язку з хакерськими атаками проти компаній в США та у світі, зокрема за кібератаку на енергосистему України і учасників президентських виборів 2017 року у Франції, повідомляє Associated Press.

Згідно з даними мін'юсту США, хакери також звинувачуються в кібератаках на лабораторію Портон-Даун у Великобританії і комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні 2018 року. Обидві ці організації займалися розслідуванням отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Читайте також: ЄС уперше покарав Росію за хакерські атаки

"Ці хакери з ГРУ і їхні спільники проводили комп'ютерні атаки, щоб допомогти владі своєї країни підірвати можливості, помститися, дестабілізувати Україну, Грузію, Францію в період виборів (2017 року. - Ред.). Також вони були націлені на те, щоб перешкодити зусиллям, спрямованим на покладання на РФ відповідальності за застосування за кордоном речовини "Новачок", - йдеться в заяві мін'юсту США.

Атаки найнебезпечнішіми вірусними програмами

У заяві вказується, що, зокрема, з грудня 2015 року протягом року вони здійснювали атаки на енергосистеми України та мінфін цієї країни із застосуванням шкідливих програм BlackEnergy, Industroyer і KillDisk.

Дивитись відео 00:46 Поділитись Великобританія підтвердила: кібератаку NotPetya на Україну провела Росія (15.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2sjOq Великобританія підтвердила: кібератаку NotPetya на Україну провела Росія (15.02.2018)

"Атаки проводилися з використанням одних з найнебезпечніших існуючих програм, таких як KillDisk і Industroyer: вони призвели до перебоїв електропостачання в Україні", - підкреслює міністерство. Також воно нагадало про колосальний матеріальний збиток, нанесений вірусом NotPetya.

Читайте також: Кібербезпека: чому сайти українських держструктур легко зламати

Також, за твердженнями американської сторони, хакери почали проводити атаки на пов'язані з Олімпіадою 2018 року в Південній Кореї об'єкти після того, як росіянам через допінговий скандал заборонили на ній виступати під прапором своєї країни, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За інформацією американської сторони, всі шість фігурантів справи - співробітники російської розвідки. В американській прокуратурі підкреслили, що ці хакери служать в тому ж підрозділі російської військової розвідки, який, на думку Вашингтона, намагався вплинути на вибори 2016 року в США.

Читайте також: Новий кібервірус шириться Україною і світом

Американські ЗМІ зазначають, що фігуранти справи - Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко і Петро Пліскін.

"Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал на зброю, як це робить Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентної шкоди, щоб домогтися невеликої тактичної переваги", - заявив представник мін'юсту США Джон Демерс.