 США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ

Шестеро фігурантів справи звинувачуються, зокрема, в хакерській діяльності, в крадіжці особистих даних і махінаціях.

США висунули звинувачення 6 співробітникам ГРУ за хакерськи атаки

США висунули звинувачення 6 співробітникам ГРУ за хакерськи атаки

Судова влада США у понеділок, 19 жовтня, висунула обвинувачення проти шести росіян у зв'язку з хакерськими атаками проти компаній в США та у світі, зокрема за кібератаку на енергосистему України і учасників президентських виборів 2017 року у Франції, повідомляє Associated Press.

Згідно з даними мін'юсту США, хакери також звинувачуються в кібератаках на лабораторію Портон-Даун у Великобританії і комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні 2018 року. Обидві ці організації займалися розслідуванням отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

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"Ці хакери з ГРУ і їхні спільники проводили комп'ютерні атаки, щоб допомогти владі своєї країни підірвати можливості, помститися, дестабілізувати Україну, Грузію, Францію в період виборів (2017 року. - Ред.). Також вони були націлені на те, щоб перешкодити зусиллям, спрямованим на покладання на РФ відповідальності за застосування за кордоном речовини "Новачок", - йдеться в заяві мін'юсту США.

Атаки найнебезпечнішіми вірусними програмами

У заяві вказується, що, зокрема, з грудня 2015 року протягом року вони здійснювали атаки на енергосистеми України та мінфін цієї країни із застосуванням шкідливих програм BlackEnergy, Industroyer і KillDisk.

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"Атаки проводилися з використанням одних з найнебезпечніших існуючих програм, таких як KillDisk і Industroyer: вони призвели до перебоїв електропостачання в Україні", - підкреслює міністерство. Також воно нагадало про колосальний матеріальний збиток, нанесений вірусом NotPetya.

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Також, за твердженнями американської сторони, хакери почали проводити атаки на пов'язані з Олімпіадою 2018 року в Південній Кореї об'єкти після того, як росіянам через допінговий скандал заборонили на ній виступати під прапором своєї країни, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За інформацією американської сторони, всі шість фігурантів справи - співробітники російської розвідки. В американській прокуратурі підкреслили, що ці хакери служать в тому ж підрозділі російської військової розвідки, який, на думку Вашингтона, намагався вплинути на вибори 2016 року в США.

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Американські ЗМІ зазначають, що фігуранти справи - Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій  Ковальов, Артем Очіченко і Петро Пліскін.

"Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал на зброю, як це робить Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентної шкоди, щоб домогтися невеликої тактичної переваги", - заявив представник мін'юсту США Джон Демерс.

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