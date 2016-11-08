 Вибори президента США: понад 20 мільйонів американців уже проголосували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

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Новини

Вибори президента США: понад 20 мільйонів американців уже проголосували

У США виборці мають можливість проголосувати достроково. Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Черги на виборчих дільницях у США

Черги на виборчих дільницях у США

У США на президентських виборах 2020 року достроково проголосував уже понад 21 мільйон американців.

Як повідомляється на сайті проєкту United States Election Project університету штату Флорида, станом на п'ятницю, 16 жовтня, на виборах президента США достроково проголосували 21,23 мільйона американців.

Читайте також: Як насправді обирають президента США: Що таке колегія виборників

За даними проєкту, кількість виборців, які вже проголосували на президентських виборах, відповідає 15,6 відсотка загальної явки на президентських виборах 2016 року, коли на дільниці прийшли 55,5 відсотка виборців. Також зазначається, що у 2016 році за два з половиною тижні до виборів достроково проголосували 1,4 мільйона американців. Цього разу кількість тих, хто голосує достроково, зростає стрімко: ще тиждень тому таких було 6,6 мільйона, а на початку цього тижня - близько 10 мільйонів.

З огляду на ці показники і на те, що до основного дня голосування 3 листопада лишається більше двох тижнів, експерти очікують, що на цьогорічних виборах у США можуть проголосувати рекордні 150 мільйонів американців.  

 Читайте також: Коментар: Тактика Трампа спрацьовує

  • Мадонна заспівала у Нью-Йорку на підтримку Клінтон

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Мадонна заспівала на підтримку Клінтон

    У переддень виборів американська співачка Мадонна дала концерт на вулиці Нью-Йорка. У такий спосіб зірка підтримала кандидатку у президенти США Гілларі Клінтон. Глядачами шоу стали 300 людей.

  • Гілларі Клінтон, Дженніфер Лопес

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Let's get loud...

    …за Гілларі! За тиждень до виборів співачка Дженніфер Лопес недвозначно виступила з підтримкою кандидатки від демократів. Так само й Джон Бон Джові теж агітує за Клінтон. По всій країні зірки дають безкоштовні концерти в підтримку Клінтон.

  • Кейті Перрі, кампанія за Гілларі Клінтон

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Жіноча солідарність за Гілларі

    У кампанії бере також участь і співачка Кейті Перрі. Співачка не лише дає концерти на користь Гілларі, а й долучається й до інших способів підтримки, скажімо, під час передвиборних перегонів у студентських гуртожитках. Родзинкою її кампанії стало відео, в якому оголена співачка закликає своїх фанів йти голосувати. На YouTube кліп зібрав вже понад 3,7 мільйона переглядів.

  • Роберт Де Ніро, кампанія за Гілларі Клінтон

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Стиснутий кулак

    В одному з відео Роберт Де Ніро не лишив жодних сумнівів щодо своїх політичних вподобань під час перегонів: "Він каже, що хоче натовкти пику тим, хто виступає проти під час його виступів. Я б залюбки вклепав йому по пиці. Чи хочемо ми мати такого типа президентом? Не думаю".

  • Клінт Іствуд, кампанія за Дональда Трампа

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    "Покоління слабаків"

    Натомість кіноактор та кінорежисер Клінт Іствуд віддає перевагу Трампові. "Ми живемо в час покоління слабаків", - каже він, тож саме через це Іствуд голосуватиме за республіканця. Але він, хоч і вважається, мабуть, найвпливовішим з тих, хто підтримує Трампа, далеко не фанат останнього. Просто він вважає його меншим злом, наголошує Іствуд.

  • Чарлі Шин, кампанія за Дональда Трампа

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Питання іміджу

    Можливо, деякі з американських знаменитостей не висловлюються відверто за Трампа, бо бояться зашкодити цим своєму іміджу. Але Чарлі Шину до іміджу байдуже. Незадовго після того, як він спочатку паплюжив Трампа, ще влітку 2015 року Шин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter: "Якщо Трамп покличе мене, я одразу стану його віце-президентом! #TrumpSheen16".

  • Меріл Стріп, кампанія за Гілларі Клінтон

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Меріл Стріп зацікавилася політикою

    Через загрозу президентства Трампа навіть Меріл Стріп, яка зазвичай тримається осторонь політики, приєдналася до кампанії підтримки кандидатки від Демократичної партії. Сама вона не сумнівається в результатах виборів. "Гілларі Родхем Клінтон стане президенткою Сполучених Штатів", - радіє Стріп.

  • Гілларі Клінтон, Джородж Клуні

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Вечері в Джорджа Клуні

    Голлівудська зірка Джордж Клуні (праворуч) проголосив себе фаном Гілларі Клінтон ще тоді, коли вона була сенаторкою. Про це свідчить ось ця знята ще 2003 року світлина. Сьогодні Клуні проводить на своїй віллі в Лос-Анджелесі вечері, під час яких він збирає кошти на передвиборну кампанію Клінтон. За місце за столом гості платять 33,4 тисячі доларів.

  • Гілларі Кілнтон, шоу Еллен Лі Дедженерес

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Станцювати на камеру

    Так само значне враження на громадськість справив і виступ Клінтон в ток-шоу Еллен Лі Дедженерес. Разом з ведучою (праворуч), американською комічною акторкою Емі Шумер (ліворуч) та поп-зіркою Пінк кандидатка в президенти станцювала, щоб здобути голоси глядачів.

  • Галк Гоган

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Трамп - фани між собою

    Загалом список тих, хто підтримує Трампа, досить куценький. Одним з його прихильників є рестлер Галк Гоган. Так само й чемпіон світу з боксу Майк Тайсон та співак Кід Рок теж виступають за кандидата-республіканця, але тихо. Жодного з них не побачиш на боці Трампа під час передвиборної кампанії.

  • Майлі Сайрус

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    Агітація в коледжі

    Натомість співачка Майлі Сайрус, що виступає за Клінтон, не криється з цим. Нещодавно поп-зірка стукала в одному з коледжів буквально в кожні двері. Зірка, яка називає сама себе "найбільшою феміністкою світу" сподівається, що Гілларі Клінтон стане першою президенткою США.

  • Кампанія за Гілларі Клінтон

    Зірки обирають: хто за кого в передвиборчій кампанії в США?

    #HillaryForPresident

    Підтримка Клінтон з боку зірок, що як правило поширюється різноманітними соціальними мережами, насамперед націлена на молоду аудиторію. Але саме ця цільова група радше скептично налаштована щодо Клінтон. Тож для демократів далеко непогано, що зірка Reality-TV Кім Кардашьян агітує за Клінтон близько 50 мільйонів фоловерів у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

    Автор: Валерій Сааков


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Як обирають президента у США? (08.11.2016)

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