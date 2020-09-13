Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена

Росія не припиняє активні спроби вплинути на вибори президента США, заявив у четвер, 17 вересня, директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей на слуханнях у комітеті з національної безпеки Палати представників Конгресу США. За його словами, поки йдеться про "шкідливий вплив", жодних атак на виборчу інфраструктуру, як це було в 2016 році, не зафіксовано. За даними ФБР, зараз Росія робить активні зусилля вплинути на вибори через соцмережі і державні ЗМІ.

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"Я думаю, розвідспільнота сходиться на думці, що Росія продовжує чинити спроби втручання в наші вибори, передусім через шкідливий вплив з-за кордону. На виборах 2016 року вони націлювалися на виборчу інфраструктуру, сьогодні цього немає, але ми бачимо дуже активні спроби впливу з боку Росії через шкідливий вплив з-за кордону", - сказав Рей під час слухань, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Мета - посіяти ворожнечу і очорнити Байдена

За словами Рея, ці спроби насамперед спрямовані на те, щоб знеславити суперника чинного глави Білого дому Дональда Трампа на виборах, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

"Росія намагається як посіяти ворожнечу, так і очорнити Джо Байдена", - заявив Рей.

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"Ми не миритимемося з іноземним втручанням у наші вибори", - зазначив він, додавши, що ФБР нещодавно поділилося інформацією з Facebook і Twitter, що дало їм змогу закрити фейкові акаунти, пов'язані з Росією. Говорячи про джерела достовірної інформації в інтернеті, Рей закликав користувачів звертатися до офіційних сайтів, а не орієнтуватися на інформацію соцмереж.

Трамп критикує ФБР за Китай

Президент США Дональд Трамп своєю чергою розкритикував директора ФБР Крітофера Рея через його слова про втручання у вибори з боку Росії, закинувши, що той не помічає загрози з боку Китаю.

"Кріс, ви не бачите жодної активності з боку Китаю, хоча це набагато більша загроза, ніж Росія, Росія, Росія",- написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі Twitterу.

Він також повторив свою заяву про те, що як Росія, так і Китай, а також інші держави "зможуть втрутитися в наші вибори 2020 року" через голосування поштою.

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