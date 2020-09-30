У США скасували другі дебати Трампа і Байдена

Комісія з передвиборчих дебатів кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки оголосила про скасування другого раунду дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена, запланованого на 15 жовтня.

У поширеній заяві комісії йдеться: "Кожен із кандидатів оголосив власні альтернативні плани на цей день". У зв'язку з цим комісія робить висновок, що "тепер зрозуміло, що 15 жовтня дебатів не буде".

Скасування дебатів пов'язане з тим, що президент Дональд Трамп відмовився брати участь у дебатах в онлайн форматі, як того вимагали організатори заходу в зв'язку з тим, що Трамп був інфікований коронавірусом. Його суперник - кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден - таку згоду дав.

Трамп наполягав на очному форматі дебатів, посилаючись на повне одужання, підтверджене його лікарем-куратором, Шоном Конлі, який заявив напередодні, що Трамп може повернутися до повноцінної роботи вже в суботу, 10 жовтня.

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Другий раунд дебатів передбачав відповіді кандидатів на запитання глядачів. Представник Байдена Ендрю Бейтс заявив: що "Це ганьба, що Дональд Трамп ухилився від єдиних дебатів, в яких виборці можуть ставити питання, але це не дивно". За його словами, Трамп "не має мужності відповідати за свою позицію перед виборцями так, як віце-президент Байден".

У свою чергу, передвиборчий штаб Трампа звинуватив комісію в "упередженості". "Немає жодних медичних причин, щоб скасовувати дебати 15 жовтня в Маямі, оскільки президент буде здоровий і готовий до них", - сказав представник передвиборчої кампанії Трампа Тім Мерто.

Комісія оголосила, що обидва кандидати погодилися взяти участь у дебатах 22 жовтня. Вони будуть зобов'язані пройти тестування на вірус, масковий режим і заходи соціального дистанціювання будуть обов'язковими.

Нагадаємо, що перші дебати між Байденом та Трампом відбулися 29 вересня та перетворилася на обмін образами між кандидатами.