 Лікар запевнив, що у Трампа відсутні симптоми коронавірусної хвороби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Лікар запевнив, що у Трампа відсутні симптоми коронавірусної хвороби

Лікар Дональда Трампа заявив, що у президента США вже немає симптомів коронавірусної хвороби, і він почувається добре. Також у Трампа вже виявили антитіла до коронавірусу.

Дональд Трамп зняв маску відразу після повернення з лікарні

Дональд Трамп зняв маску відразу після повернення з лікарні

Лікар президента США Дональда Трампа повідомив, що у того вже понад 24 години немає симптомів коронавірусної хвороби. Про це йдеться в звіті лікаря Шона Конлі, опублікованому в середу, 7 жовтня, на сайті Білого дому.

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За словами лікаря, усі показники організму Трампа "є стабільними і перебувають у межах норми". Протягом останніх чотирьох днів у нього не було підвищеної температури, також він не отримував додаткового кисню з початку госпіталізації. Крім того, згідно з результатами аналізів, у крові Трампа виявили антитіла до коронавірусу, додав лікар.

Нагадаємо, Трампа, у якого раніше був виявлений коронавірус, доправили в розташований у штаті Меріленд Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center).

Як стверджували в Білому домі, це було зроблено з превентивною метою за рекомендацією лікарів. У неділю глава Білого дому ненадовго залишив лікарню. Він здійснив коротку поїздку на автомобілі, привітавши прихильників із вікна машини.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії.

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