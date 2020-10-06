Трамп переніс переговори з демокатами щодо пакета економічної допомоги

Президент США Дональд Трамп переніс на пізніший термін переговори з опозиційною Демократичною партією щодо ухвалення нового пакета допомоги для пожвавлення економіки, що постраждала від пандемії коронавірусу. Про це американський лідер написав у вівторок, 6 жовтня, в соцмережі Twitter. За словами Трампа, перемовини щодо цього відбудуться лише після запланованих на 3 листопада президентських виборів.

"Я доручив своїм представникам призупинити переговори до завершення виборів. А відразу ж після моєї перемоги ми запустимо великий пакет економічних заходів, що буде зосереджений на американських трудівниках та малих підприємствах", - написав Трамп.

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Раніше в опозиційній Демократичній партії наголошували на необхідності виділити 2,4 трильйона доларів у вигляді негайної допомоги для відновлення економіки, що сильно постраждала від нинішньої пандемії. Утім, адміністрація Трампа назвала цю пропозицію "несерйозною". Трамп, так само як і республіканці, своєю чергою, оцінюють обсяг економічної допомоги в 1,6 трильйона доларів.

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Натепер багато законодавців з обох партій переконані щодо необхідності нових стимулюючих заходів, однак розходяться в тому, який саме обсяг допомоги необхідний.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки найбільше постраждали від пандемії COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, на ранок середи, 7 жовтня, в США зафіксовано близько 7,5 мільйона випадків заражень коронавірусом. Крім того, майже 211 тисяч пацієнтів з COVID-19 померли.