 Трамп переніс переговори з демокатами щодо пакета економічної допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Трамп переніс переговори з демокатами щодо пакета економічної допомоги

До запланованих на 3 листопада виборів американський президент Дональд Трамп не вестиме перемовин з демократами про пакет економічних стимулів. Він пообіцяв це зробити після своєї перемоги.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп переніс на пізніший термін переговори з опозиційною Демократичною партією щодо ухвалення нового пакета допомоги для пожвавлення економіки, що постраждала від пандемії коронавірусу. Про це американський лідер написав у вівторок, 6 жовтня, в соцмережі Twitter. За словами Трампа, перемовини щодо цього відбудуться лише після запланованих на 3 листопада президентських виборів.

"Я доручив своїм представникам призупинити переговори до завершення виборів. А відразу ж після моєї перемоги ми запустимо великий пакет економічних заходів, що буде зосереджений на американських трудівниках та малих підприємствах", - написав Трамп.

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Раніше в опозиційній Демократичній партії наголошували на необхідності виділити 2,4 трильйона доларів у вигляді негайної допомоги для відновлення економіки, що сильно постраждала від нинішньої пандемії. Утім, адміністрація Трампа назвала цю пропозицію "несерйозною". Трамп, так само як і республіканці, своєю чергою, оцінюють обсяг економічної допомоги в 1,6 трильйона доларів.

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Натепер багато законодавців з обох партій переконані щодо необхідності нових стимулюючих заходів, однак розходяться в тому, який саме обсяг допомоги необхідний.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки найбільше постраждали від пандемії COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, на ранок середи, 7 жовтня, в США зафіксовано близько 7,5 мільйона випадків заражень коронавірусом. Крім того, майже 211 тисяч пацієнтів з COVID-19 померли.

  • Tesla упевнено пішла на обгін

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    Tesla упевнено пішла на обгін

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  • Netflix - чилити перед екраном

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    Netflix - "чилити" перед екраном

    За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.

  • Фітнес вдома

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    Фітнес вдома

    Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.

  • Коронавірусні мільярдери

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    Коронавірусні мільярдери

    Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.

  • Вдома на зв'язку

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вдома на зв'язку

    Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.

  • Ігрові прибутки

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    Ігрові прибутки

    Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation

  • Spotify

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вперед на вітрилах стрімінгу

    База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

  • Домашній бізнес

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Домашній бізнес

    Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

  • Порожні полиці

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Порожні полиці

    Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

  • Безпека передусім

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Безпека передусім

    Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.

    Автор: Ашутош Пандей


DW.COM

Коментар: Дональд Трамп і коронавірус - зустріч з реальністю

Він демонстративно нехтував маскою і тривалий час применшував загрозу COVID-19. Тепер президент США Дональд Трамп сам заразився коронавірусом. Реальність зруйнувала картковий будиночок брехні, вважає Інес Поль.  

Дональда Трампа госпіталізували

Зараженого коронавірусом президента США Дональда Трампа помістили у військовий шпиталь за порадою лікарів, повідомили в Білому домі. Коронавірус виявлений також у інших політиків-республіканців.  

Дональд Трамп повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу

Після трьох днів лікування від COVID-19 президента США Дональда Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу.  

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