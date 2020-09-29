Коментар: Дональд Трамп і коронавірус - зустріч з реальністю

Зрештою, і його не оминула ця доля. Місяцями Дональд Трамп применшував небезпеку COVID-19, насміхався з людей, які намагалися захистити себе за допомогою маски, називав потенційно смертельну хворобу вигадкою демократів і стверджував, що все не так страшно.
Хоч одразу після констатації зараження й зарано говорити про те, наскільки важким буде перебіг хвороби і чи хворітиме Трамп узагалі, однак уже нині можна говорити про наслідки цієї новини на фініші передвиборчої кампанії в США: вони катастрофічні.
Інес Поль очолює студію DW у Вашингтоні
Незважаючи на втрати
Одним махом виявилися марними усі спроби відволікти увагу від власних провалів, від того факту, що у країні не існує єдиного національного плану захисту людей в умовах пандемії, що губернаторів залишили сам на сам із вірусом, що від хвороби вже померли більше 200 тисяч американців.
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Реальність зруйнувала картковий будиночок президентської брехні. Більше йому і його штабу не вдасться напускати диму, подавати заворушення у деяких містах країни як більшу небезпеку, ніж той факт, що щодня тисяча американців помирає від вірусу.
Використовуючи усю повноту своєї влади і не озираючись на втрати, Дональд Трамп намагався до виборів так-сяк перезапустити економіку. Про ці плани так само можна забути, дізнавшись про діагноз президента. Навіть тим, хто найзапекліше заперечував існування коронавірусу, тепер доведеться визнати, що він дуже легко передається - якщо вже дістався і до господаря Білого дому. Цього дня США як ніколи далекі від нормалізації, на яку так сподівався президент Трамп.
Глузування й теорії змови
Одразу після оприлюднення діагнозу президент зіштовхнувся із хвилею глузування. Аж до теорії змови, згідно з якою він все це вигадав, аби відвернути увагу від власного низького рейтингу. Усе це його не бентежить, президентові "альтернативних фактів" до такого не звикати. До чого він не звик, так це до руйнування у його власних очах такого бажаного образу сильного, немов бик, чолов'яги. Без цього образу від нього у суспільному сприйнятті залишається не так і багато.
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Байден раптом виглядає не старим, а обачливим
Після перших теледебатів головним аргументом прибічників Трампа на користь їхнього кандидата було те, що він, мовляв, у значно кращій фізичній формі у порівнянні до свого опонента і краще підходить на посаду президента США, яка є дуже виснажливою. Якщо Джо Байден сам не заразився під час дебатів з Трампом, то цей аргумент протягом наступних тижнів більше не матиме ваги. Тепер на перший план може вийти не його стареча кволість, а його життєвий досвід і обачливість, яка змушує його бути обережним.
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Знесиленому президентові Трампу більше особливо нема чого і запропонувати виборцеві. Чого в нього точно немає, так це дієвого рецепту, як поводитися з небезпечною інфекційною хворобою. Людська гідність змушує побажати Дональдові Трампу і його дружині Меланії усього найкращого на прийдешні дні.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина. Імперія
В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Власник казино
Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Батько-мільйонер: Фредерік-молодший
Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Бренд вартістю в мільярди
Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Дуже хороший, дуже розумний"
Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Кептен Трамп
Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.
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Трамп: популіст, магнат, президент
П'яткова шпора замість В'єтнаму
При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Перша дружина: Івана
У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина номер два
У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дівчата, дівчата і ще раз дівчата
На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Мистецтво укладати угоди"
Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дональд виходить на ринг
Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"
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Трамп: популіст, магнат, президент
Трамп у політиці
Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Посада гідності
Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.
Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик