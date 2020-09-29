Коментар: Дональд Трамп і коронавірус - зустріч з реальністю

Зрештою, і його не оминула ця доля. Місяцями Дональд Трамп применшував небезпеку COVID-19, насміхався з людей, які намагалися захистити себе за допомогою маски, називав потенційно смертельну хворобу вигадкою демократів і стверджував, що все не так страшно.

Хоч одразу після констатації зараження й зарано говорити про те, наскільки важким буде перебіг хвороби і чи хворітиме Трамп узагалі, однак уже нині можна говорити про наслідки цієї новини на фініші передвиборчої кампанії в США: вони катастрофічні.

Інес Поль очолює студію DW у Вашингтоні

Незважаючи на втрати

Одним махом виявилися марними усі спроби відволікти увагу від власних провалів, від того факту, що у країні не існує єдиного національного плану захисту людей в умовах пандемії, що губернаторів залишили сам на сам із вірусом, що від хвороби вже померли більше 200 тисяч американців.

Читайте також: Ставка на швидкі тести: як Німеччина готується до другої хвилі COVID-19

Реальність зруйнувала картковий будиночок президентської брехні. Більше йому і його штабу не вдасться напускати диму, подавати заворушення у деяких містах країни як більшу небезпеку, ніж той факт, що щодня тисяча американців помирає від вірусу.

Використовуючи усю повноту своєї влади і не озираючись на втрати, Дональд Трамп намагався до виборів так-сяк перезапустити економіку. Про ці плани так само можна забути, дізнавшись про діагноз президента. Навіть тим, хто найзапекліше заперечував існування коронавірусу, тепер доведеться визнати, що він дуже легко передається - якщо вже дістався і до господаря Білого дому. Цього дня США як ніколи далекі від нормалізації, на яку так сподівався президент Трамп.

Глузування й теорії змови

Одразу після оприлюднення діагнозу президент зіштовхнувся із хвилею глузування. Аж до теорії змови, згідно з якою він все це вигадав, аби відвернути увагу від власного низького рейтингу. Усе це його не бентежить, президентові "альтернативних фактів" до такого не звикати. До чого він не звик, так це до руйнування у його власних очах такого бажаного образу сильного, немов бик, чолов'яги. Без цього образу від нього у суспільному сприйнятті залишається не так і багато.

Читайте також: Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

Байден раптом виглядає не старим, а обачливим

Після перших теледебатів головним аргументом прибічників Трампа на користь їхнього кандидата було те, що він, мовляв, у значно кращій фізичній формі у порівнянні до свого опонента і краще підходить на посаду президента США, яка є дуже виснажливою. Якщо Джо Байден сам не заразився під час дебатів з Трампом, то цей аргумент протягом наступних тижнів більше не матиме ваги. Тепер на перший план може вийти не його стареча кволість, а його життєвий досвід і обачливість, яка змушує його бути обережним.

Читайте також: Чим небезпечні сімейні свята та вечірки в часи пандемії COVID-19

Знесиленому президентові Трампу більше особливо нема чого і запропонувати виборцеві. Чого в нього точно немає, так це дієвого рецепту, як поводитися з небезпечною інфекційною хворобою. Людська гідність змушує побажати Дональдові Трампу і його дружині Меланії усього найкращого на прийдешні дні.

Дивитись відео 01:40 Поділитись Дебати між Трампом та Байденом: хто з них - "цуцик Путіна" і чому згадали Україну (30.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jDsu Дебати між Трампом та Байденом: хто з них - "цуцик Путіна" і чому згадали Україну