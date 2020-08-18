 Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу в світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Новини

Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу в світі

Під час відеодебатів на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу у світі. Лідер КНР Сі Цзіньпін у відповідь закликав не політизувати цю тему.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у поширенні коронавірусу у світі. "Ми повинні притягнути до відповідальності націю, яка поширила цю чуму по всьому світу - Китай… У перші дні поширення вірусу Китай заблокував подорожі всередині країни, дозволяючи літакам залишати Китай та заражати світ", - заявив американський президент у вівторок, 22 вересня, під час відеозвернення до Генеральної Асамблеї ООН.

Він також звинуватив КНР та Всесвітню організацію охорони здоров'я у поширенні неправдивої інформації про те, як вірус розповсюджується.

У відповідь на це голова КНР Сі Цзіньпін закликав не політизувати тему боротьби з коронавірусом. "Треба відкидати спроби політизації та маргіналізації", - сказав він, говорячи про коронавірус. За словами лідера Китаю, "вірус буде переможений, людство здобуде перемогу".

Ердоган закликав до доступності майбутніх вакцин

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні наголосив, що будь-яка майбутня вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною усюди, незалежно від того, де вона буде вироблена.

"Я ще раз закликаю до того, щоб закупівля медичного обладнання та ліків, а також зусилля щодо вакцинації не перетворилися на конкуренцію", - наголосив він.

Гутерріш закликав запобігти холодній війні між США та КНР

У свою чергу, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ запобігти холодній війні між США та Китаєм та зупинити конфлікти, щоб зосередитись на боротьбі із пандемією. "Ми повинні зробити все, щоб уникнути нової холодної війни… Ми рухаємось у дуже небезпечному напрямку. Наш світ не може дозволити собі майбутнє, коли дві найбільші економіки розділять землю в результаті великого розлому - кожна зі своїми торговими та фінансовими правилами та можливостями інтернету та штучного інтелекту", - сказав генсек ООН.

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