Трамп знову пригрозив покарати Китай за коронавірус

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив покарати Китай за пандемію COVID-19. Про це американський лідер заявив у суботу, 4 липня, під час промови до Дня незалежності. Трансляція промови велася на офіційній Twitter-сторінці Білого дому.

"Обман Китаю, його скритість і спроби приховати проблеми, дозволили вірусу поширитися на 189 країн. Китай потрібно притягти до повної відповідальності", - заявив Трамп.

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Крім того, Трамп зазначив, що з КНР походить не тільки коронавірус нового типу, "але й інші віруси". Утім, американський лідер не пояснив, що саме має на увазі під "іншими вірусами". Так само Трамп не надав жодних доказів для своїх тверджень.

Не перша подібна заява

Американський президент уже не вперше наголошує на відповідальності Китаю за появу коронавірусу SARS-CoV-2 та його подальше поширення світом. Раніше він так само обіцяв притягти Китай до відповідальності, якщо з'ясується, що влада КНР не вжила необхідних заходів для того, щоб запобігти пандемії або приховувала інформацію.

Приміром, 1 липня господар Білого дому визнав у дописі в соцмережі Twitter, що він дедалі більше сердиться на Китай у міру того, як пандемія коронавірусу й далі поширюється світом, а також зважаючи на "величезні збитки, завдані США".

Нагадаємо, Сполучені Штати найбільше постраждали від поширення пандемії COVID-19. Напередодні в країні був зафіксований антирекорд щодо добової кількості випадків зараження коронавірусом - 57,7 тисячі. Загалом у США вже кілька днів поспіль число виявлених інфікувань коронавірусу перевищує позначку в 50 тисяч випадків щодоби.

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Всього ж в країні за даними університету Джонса Хопкінса на 5 липня зафіксовано 2,84 мільйона випадків захворювання COVID-19, від чого померли 129677 людей.