Білл Гейтс розраховує на появу вакцин проти коронавірусу на початку 2021 року

Якщо пощастить, то три або чотири вакцини проти коронавірусу будуть доступними вже в першому кварталі 2021 року, вважає мільярдер і філантроп Білл Гейтс.
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс очікує, що вже на початку наступного року будуть доступні кілька вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Про це Гейтс розповів у інтерв'ю інтернет-проєкту Bild live, оприлюдненому у вівторок, 15 вересня.
За словами американського мультимільярдера, "якщо пощастить", то вже в першому кварталі наступного року будуть допущені "три або навіть чотири" вакцини, цитує інформагенція AFP.
А тоді головним завданням стане забезпечити масове виробництво цих вакцин, зауважив Гейтс. За його розрахунками, щоб зробити вакцини проти коронавірусу доступними для семи мільярдів людей у світі, знадобиться майже 14 мільярдів доз. "Такого ще ніколи раніше не робили", - виснував філантроп, чий фонд сприяє розробці і поширенню вакцин. Гейтс, наголосив, що для подолання завдання такого масштабу потрібні абсолютно нові стратегії.
Також Білл Гейтс, котрий останнім часом став улюбленою мішенню прихильників теорій змови, які звинувачують його в причетності до поширення коронавірусу, рішуче застеріг від дезінформації і брехні про пандемію. Говорячи про різноманітні конспірологічні теорії, Гейтс зазначив: "Якимось чином ці божевільні ідеї поширюються в соціальних мережах швидше, ніж правда". Крім того, його "дивує", що його ім'я так часто згадується в теоріях змови.
Прихильники теорій змови у дописах та відеороликах в інтернеті, а також на демонстраціях стверджують, що Гейтс несе відповідальність за поширення нового вірусу й планує розбагатіти ще більше на пандемії.
Тож у інтерв'ю Гейтс наголосив, що його метою в просуванні вакцинації є порятунок життів. Він сказав, що пишається тим, "що десятки мільйонів людей були врятовані завдяки новим зусиллям щодо вакцинації, в яких ми беремо участь". Звертаючись до прихильників теорії змови, Гейтс зазначив, що людство переживає розпал пандемії, "тож як ніколи важливо оперувати фактами і правдою".
Протягом багатьох років Гейтс разом зі своєю дружиною Меліндою через благодійний фонд бере участь у боротьбі з хворобами та бідністю у всьому світі, в тому числі з нинішньою пандемією COVID-19.