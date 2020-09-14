Білл Гейтс розраховує на появу вакцин проти коронавірусу на початку 2021 року

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс очікує, що вже на початку наступного року будуть доступні кілька вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Про це Гейтс розповів у інтерв'ю інтернет-проєкту Bild live, оприлюдненому у вівторок, 15 вересня.

За словами американського мультимільярдера, "якщо пощастить", то вже в першому кварталі наступного року будуть допущені "три або навіть чотири" вакцини, цитує інформагенція AFP.

А тоді головним завданням стане забезпечити масове виробництво цих вакцин, зауважив Гейтс. За його розрахунками, щоб зробити вакцини проти коронавірусу доступними для семи мільярдів людей у світі, знадобиться майже 14 мільярдів доз. "Такого ще ніколи раніше не робили", - виснував філантроп, чий фонд сприяє розробці і поширенню вакцин. Гейтс, наголосив, що для подолання завдання такого масштабу потрібні абсолютно нові стратегії.

Відповідь конспірологам

Також Білл Гейтс, котрий останнім часом став улюбленою мішенню прихильників теорій змови, які звинувачують його в причетності до поширення коронавірусу, рішуче застеріг від дезінформації і брехні про пандемію. Говорячи про різноманітні конспірологічні теорії, Гейтс зазначив: "Якимось чином ці божевільні ідеї поширюються в соціальних мережах швидше, ніж правда". Крім того, його "дивує", що його ім'я так часто згадується в теоріях змови.

Прихильники теорій змови у дописах та відеороликах в інтернеті, а також на демонстраціях стверджують, що Гейтс несе відповідальність за поширення нового вірусу й планує розбагатіти ще більше на пандемії.

Тож у інтерв'ю Гейтс наголосив, що його метою в просуванні вакцинації є порятунок життів. Він сказав, що пишається тим, "що десятки мільйонів людей були врятовані завдяки новим зусиллям щодо вакцинації, в яких ми беремо участь". Звертаючись до прихильників теорії змови, Гейтс зазначив, що людство переживає розпал пандемії, "тож як ніколи важливо оперувати фактами і правдою".

Протягом багатьох років Гейтс разом зі своєю дружиною Меліндою через благодійний фонд бере участь у боротьбі з хворобами та бідністю у всьому світі, в тому числі з нинішньою пандемією COVID-19.