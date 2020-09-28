Ставка на швидкі тести: як Німеччина готується до другої хвилі COVID-19

Улітку проблем у Німеччині було суттєво менше. Можна було зустрічатися на свіжому повітрі чи вечеряти на літніх терасах ресторанів. Але восени починається пора, коли більшість життя відбувається за зачиненими дверима. При цьому ризик заразитися коронавірусом, перебуваючи в закритому приміщенні, набагато вищий, застерігають вірусологи.

Німецькі кафе і ресторани ще навесні, коли відкрилися після першого локдауну, запровадили так звані контактні листки, у яких кожен відвідувач зазначає своє ім'я, адресу та інші контактні дані. Якщо пізніше виявиться, що в цей час поруч перебувала інфікована людина, його про це повідомлять - принаймні, такою є ідея нововведення. Та той факт, що багато хто не називає свого справжнього ім'я, робить реалізацію цієї ідеї неможливою, застерігають політики на місцях. У Гамбурзі, приміром, вибірково перевірили близько півтори тисячі контактних листків та з'ясували, що лише третина гостей заповнила їх таким чином, аби з ними справді можна було сконтактувати.

Контактні листки потрібно заповнювати усім відвідувачам кафе і ресторанів Німеччини

І хоч вибірка стосувалася району, де зазвичай відбувається багато вечірок (хоч зараз вони й заборонені), з огляду на те, що на даний момент більшість нових інфікованих у країні молодь, це все одно багато кого непокоїть. Одразу ж гучнішими стали голоси, які закликають запровадити цифрові контактні листки. Але в Німеччині - країні, де велику роль відіграє захист персональних даних - реалізувати таку вимогу непросто. Для близько 400 місцевих служб охорони здоров'я це означає, що на них чекатиме ще більше роботи.

Аби відстежувати контакти, потрібні люди

На відміну від централізованих держав-сусідів, приміром, Франції, у Німеччині від самого початку велику частину відповідальності в боротьбі з пандемією несли громади. Федеральні землі та федеральний центр у Берліні лише створювали рамки, але рішення про те, що саме робити, ухвалювали на рівні міст та округів.

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Проблема полягає в тому, що місцеві служби охорони здоров'я, які контролюються громадами, вже місяцями працюють на межі своїх можливостей, розповідає Уте Тайхерт (Ute Teichert), голова Федеральної спілки лікарів громадської служби охорони здоров'я. "Мене це непокоїть", - каже вона. Експертка пояснює, що хоча федеральна влада і дала згоду створити 5000 нових вакансій, восени розраховувати на полегшення в роботі не доводиться. Адже лише зараз почалися переговори про те, хто і скільки ставок отримає, каже Тайхерт.

Службовці Бундесверу залучені до тестування людей на коронавірус

Це одна з причин, чому до боротьби з пандемією в Німеччині залучаються дедалі більше службовців Бундесверу. Від початку епідемії до міністерства оборони Німеччини надійшло близько 950 запитів щодо надання допомоги, каже речник міністерства. За його словами, на даний момент над їхнім виконанням працюють близько 900 солдаток і солдатів. Більшість допомагає під час тестування тих, хто повертається до Німеччини із зон ризику за кордоном. 220 службовців допомагають 33-ом службам охорони здоров'я на місцях, аби відстежувати ланцюги зараження вірусом. У Берліні, де кількість заражених знову суттєво зросла, кількість військових, залучених для виконання цього завдання, зараз підвищують до 200 - утричі. Але відстеження контактів добре працює лише тоді, коли швидко стають відомими результати тестів.

Надія на швидкі тести

Національна служба охорони здоров'я Німеччини - Інститут імені Роберта Коха - регулярно оприлюднює власні оцінки тестових можливостей по всій країні. В останньому тижневому звіті експерти інституту зазначили, що "вільні можливості для тестування впродовж наступних тижнів можуть скоротитися".

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Останнім часом кількість зроблених тестів значно збільшилася - до понад мільйона на тиждень. Поки що вільні можливості для тестування є. На кінець вересня їх оцінюють у близько півтора мільйони тестів на тиждень.

Та є іще одне попередження інституту: чим більше тестують, тим довше триває обробка тестів, тож тим довше потрібно чекати на їхні результати. Уже зараз по країні накопичилися близько 13 тисяч тестів, результати яких іще не оброблені. Водночас для того щоб перервати ланцюги зараження, потрібна швидкість.

З активізацією пандемії тестів у Німеччині стає дедалі більше

Влада країни паралельно інвестує кошти у розробку швидших методів тестування на коронавірус. Нещодавно федеральна влада оголосила, що підтримує розробку нового швидкого тесту фірми Bosch, яка обіцяє результат уже за 39 хвилин, а не кілька годин, як це є зараз. Інші фірми так само працюють над розробкою швидших ПЛР-тестів.

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Ще більш далекого майбутнього стосується питання, яким чином повинна розподілятися потенційна вакцина. Кого потрібно вакцинувати? До кінця жовтня федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини хоче разом із експертами розробити "Основи розподілу вакцини проти коронавірусу", повідомили у міністерстві у відповідь на запит DW. Таким чином у міністерстві хочуть продемонструвати, що враховують, що "дискусія про розподіл має не лише медичний, але й етичний і соціально-політичний вимір". Конкретизовано концепцію розподілу вакцини має бути тоді, коли стане зрозуміло, "як діють вакцини", кажуть у міністерстві охорони здоров'я Німеччини.