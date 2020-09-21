Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки

Немає сумнівів у тому, що наслідки пандемії COVID-19 боляче відіб'ються на річних економічних показниках більшості країн. Питання тільки у силі цього удару. Єврокомісія прогнозує, що у Франції, Італії та Іспанії економічні втрати вимірюватимуться двозначними числами, натомість у Німеччині, за прогнозами, мінус очікують на рівні однозначного числа.

Після рекордного спаду навесні через пандемію коронавірусу і локдаун, нині економічні показники знову піднімаються. За даними Федерального бюро статистики, це підтверджують і цифри за липень і серпень. Тож третій квартал і загалом друге півріччя поточного року мають усі шанси вирівняти рекордний спад другого кварталу, коли ВВП Німеччини впав на 9,7 відсотка. Якщо ці оптимістичні прогнози справдяться, то за підсумками 2020 року ВВП Німеччини скоротиться "лише" на 5,8 відсотка.

Це теж буде рекордним з часів Другої світової війни показником, який можна порівняти хіба що з кризовим 2009 роком, коли ВВП Німеччини впав на 5,7 відсотка. Та у порівнянні з ситуацією в інших країнах у Німеччині усе виглядає не так драматично. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) подає для німецької економіки навіть ще більш оптимістичний прогноз і передбачає, що спад за підсумками року дорівнюватиме 5,4 відсотка ВВП.

Клеменс Фюст

Ще у червні ОЕСР прогнозувала ФРН спад на рівні 6,6 відсотка. Однак відтоді прогнози скоригували у бік покращення як аналітики, так і урядовці. "Вдалося досягти непоганих результатів за підсумками другого кварталу. До того ж деякі торговельні партнери навпрочуд швидко відновилися, особливо Китай. Вже у липні німецький експорт до Китаю повернувся приблизно на рівень докризового минулого року. Та й влада ФРН не поскупилася на гроші, щоб підтримати економіку", - пояснив у коментарі DW причини коригування прогнозів глава мюнхенського Інституту економічних досліджень Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Він додав, що у деяких інших торговельних партерів Німеччини "ситуація, на жаль, ще дуже складна. Та загальна картина зараз виглядає дещо оптимістичніше".

У багатьох розвинутих економіках ситуація і справді виглядає набагато похмуріше. За прогнозами ОЕСР, загалом по Єврозоні спад дорівнюватиме 7,9 відсотка ВВП, Франція недорахується за підсумками року 9,5 відсотка ВВП, Італія - 10,5 відсотка, Великобританія -10,8, а економіка Японії "просяде" на 5,8 відсотка. Поки прогнози виглядають більш обнадійливо тільки для економіки США (3,8 відсотка). А ще для Китаю, звідки і пішла пандемія коронавірусу, і де наступного року навіть очікують зростання економіки на 1,8 відсотка.

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Довіра до кризового менеджменту

Не в останню чергу відносно непоганим справам у німецькій економіці на тлі кризи слід завдячувати високій довірі громадян до кризового менеджменту німецької влади та ключових економічних гравців, переконаний експерт Центру європейських економічних досліджень (ZEW) у Маннгаймі Фрідріх Гайнеманн (Friedrich Heinemann). "У Німеччині переважно зберігалася позитивна динаміка: компетентні дії уряду у кризовий період допомогли зміцнити довіру громадян, що, своєю чергою, посилило і дисципліну дотримання правил гігієни. Це підтверджує і досі відносно низька динаміка нових захворювань у Німеччині у "другу хвилю", - сказав він у коментарі DW і додав, що уряд у Берліні, на відміну від урядів у Парижі та Римі, масштабно і оперативно відреагував на виклики. "До того ж, завдяки сильним бюджетним можливостям економіку Німеччини лише "штормило", але не виникало загрози "піти на дно", - пояснює аналітик.

Фрідріх Гайнеманн

За словами Гайнеманна, уряд спрацював на випередження і "оперативно представив цільові програми допомоги і компенсацій для працівників, яким скоротили робочий графік, а також ухвалив програми із забезпечення ліквідності". Ще одним важливим фактором стала і швидка реакція бюрократичної машини на земельному та інших рівнях, яка у короткі строки реалізувала кризові стабілізаційні заходи, ухвалені федеральним урядом.

Переможна бюджетна стратегія

Вирішальною перевагою Німеччини аналітики вважають і стратегію збалансованого бюджету, відому як "чорний нуль", коли державні видатки фінансуються лише бюджетними надходженнями. У минулому цей підхід не раз нещадно критикували, але з настанням коронавірусної кризи він довів свою однозначну перевагу. У підсумку поєднання ефективного урядового кризового менеджменту, швидка реакція місцевих органів влади та навіть добре функціонуючий у Німеччині механізм федеративного устрою спрацювали на цей відносно добрий результат, каже Гайнеманн.

Крім того, довіра між менеджментом та працівниками німецьких підприємств різного рівня - від сімейних фірм до гігантів промисловості - уможливила те, що в Німеччині здебільшого вдалося забезпечити безперебійне продовження виробничого процесу. Натомість в інших країнах, "як-от в Італії або Франції, виробничий процес нерідко доводилося зупиняти", каже Гайнеманн. Водночас Клеменс Фюст нагадує, що "гастрономічна, туристична та ярмаркова галузі у Німеччині і надалі мають серйозні проблеми. Труднощі відчуваються і в окремих секторах промисловості - у машинобудуванні та в автовиробництві", - каже він і додає, що інші галузі "досить непогано пристосувалися до нових умов".

Так, ціна кризових заходів дуже висока. Та незважаючи на ухвалення 130-мільярдного пакета стимулювання кон'юнктури та інші програми, державний борг ФРН, що дорівнює 80 відсоткам від ВВП, у порівнянні з іншими країнами теж виглядає не так страхітливо. Для порівняння: у Франції та Іспанії державний борг, за прогнозами, дорівнюватиме за підсумками цього року 110 відсоткам від ВВП, а економіку Італії, яка тривалий час перебувала у стагнації, криза коронавірусу взагалі відкинула на рівень кінця 1990-х років. Державний борг там прогнозують на рівні 150 відсотків від ВВП.

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Обережні прогнози на 2021 рік

Як виглядатиме ситуація у німецькій економіці наступного року? На думку Фрідріха Гайнеманна багато залежатиме від ситуації у світі та того, чи виправдаються сподівання, які нині покладають на появу вакцини проти коронавірусу.

У разі її ефективності можна було б сподіватися на доволі динамічне відновлення. Та навіть якщо вакцина не з'явиться, наголошує аналітик, важливим є те, що у Німеччині люди вже адаптувалися до життя та праці за умов нової реальності, які принесла пандемія. "Економічний добробут Німеччини, спричинений бумом зайнятості на ринку праці останніх 10 років, тепер сприяє стабілізації внутрішньої кон'юнктури, у тому числі і попиту на промислові товари", - каже Гайнеманн і додає, що шанси економіки на підйом він оцінює високо, однак відбуватиметься це поступово.