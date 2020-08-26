Економіка Німеччини відновлюється швидше, ніж очікував уряд

Після історичного падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини в другому кварталі внаслідок запровадження коронавірусних обмежень економіка країни відновлюється швидше, ніж сподівався уряд. Про це у вівторок, 1 вересня, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier)

"Найнижчу точку ми вже подолали", - зазначив міністр. За його словами, відновлення після локдауну навесні цього року відбувається "швидше і динамічніше, ніж ми наважувалися сподіватися". При цьому у другому кварталі цього року падіння ВВП Німеччиниу порівнянні з попереднім кварталом становило 9,7 відсотка, що є найвищим показником після Другої світової війни.

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Економіка ФРН відновиться у 2022 році

Альтмаєр скоригував у бік покращення і прогноз для всього року: якщо раніше очікувалося падіння ВВП на 6,3 відсотка, то зараз - на 5,8. За словами Альтмаєра, пів відсотка - це "дуже багато". Він сподівається, що за підсумками року показник виявиться ще трохи кращим, і висловив впевненість, що ФРН впорається з кризою.

У наступному ж році, згідно з прогнозом уряду Німеччини, економіка зросте на 4,4 відсотка. Втім, докризового рівня вона досягне лише у 2022 році, очікують у Берліні.

Міністр застеріг також щодо ризиків для економічного відновлення. Він переконаний, що "ми можемо уникнути другого локдауну і ми уникнемо його", цитує інформагенція AFP. Але його побоювання стосуються другої хвилі пандемії COVID-19 в країнах, які є важливими для німецького експорту. Наскільки сильною вона буде - "вирішується не в Німеччині", зауважив міністр.

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Заходи з підтримки економіки уряду Німеччини

Говорячи про подолання кризи, Альтмаєр вказав на безпрецедентні кроки уряду з підтримки економіки. На початку локдауну в березні поточного року Бундестаг схвалив антикризовий урядовий пакет обсягом у 750 мільярдів євро. А наприкінці червня було остаточно затверджено урядовий пакет для стимулювання кон'юнктури загальним обсягом у 130 мільярдів євро.

Даний пакет передбачав, зокрема, зниження ставки податку на додану вартість ПДВ з 1 липня і до кінця поточного року, виплату батькам грошової допомоги у 300 євро на одну дитину, а також додаткові податкові пільги для одиноких батьків. Також значні суми підуть на допомогу тим галузям економіки, які найбільше постраждали від локдауну. Так, малим та середнім підприємствам туристичної та ресторанної галузі виділили пакет допомоги у 25 мільярдів євро.

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