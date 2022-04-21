Валовий внутрішній продукт - ВВП. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВВП".

Валовий внутрішній продукт - загальна вартість усіх виробів, товарів та послуг, які були вироблені чи надані впродовж року в межах однієї країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.