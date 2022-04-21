Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий внутрішній продукт - ВВП. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВВП".

Валовий внутрішній продукт - загальна вартість усіх виробів, товарів та послуг, які були вироблені чи надані впродовж року в межах однієї країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів 21.04.2022

Фінансові потреби України для підтримання економіки складають до семи мільярдів доларів щомісячно, а на післявоєнну відбудову знадобиться щонайменше 600 мільярдів євро, кажуть в українській владі.
Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ 15.04.2022

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.

Війна і безробіття: що робити українцям, які залишилися без роботи (13.04.2022) 13.04.2022

У перші ж тижні війни сотні тисяч українців залишилися без роботи, а працедавці заморозили свою роботу. На що їм жити і як стримати безробіття та проблеми на ринку праці?
СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка 12.04.2022

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.
Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків 11.04.2022

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Серед ключових проблем - блокування експорту морем.
Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки 02.04.2022

Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.
ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків

ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків 31.03.2022

Війна в Україні та західні санкції негативно вплинуть на російську економіку, прогнозує Європейський банк реконструкції та розвитку. Для України ЄБРР прогнозує обвал ВВП на рівні 20 відсотків.
Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр

Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр 29.03.2022

За словами Дениса Шмигаля, прямі інфраструктурні збитки вже склали 120 мільярдів доларів, з військовою інфраструктурою - 270. Друга і третя частина втрат - падіння ВВП і збитки внаслідок його зменшення в перспективі.
Зеленський: Паніка через дії РФ коштувала українській економіці 12,5 мільярда доларів

Зеленський: Паніка через дії РФ коштувала українській економіці 12,5 мільярда доларів 28.01.2022

Президент Володимир Зеленський стверджує, що внаслідок паніки через повідомлення про нове вторгнення Росії з української економіки вивели 12,5 мільярда доларів.
Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік

Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік 26.01.2022

Уряд Німеччини погіршив прогноз зростання економіки країни на 2022 рік на 0,5 відсоткових пункту. Економіка Німеччини страждає через коронавірус. Допомогти може зростання темпів вакцинації.
Німецька економіка втратила близько 350 млрд євро через пандемію

Німецька економіка втратила близько 350 млрд євро через пандемію 23.01.2022

Втрати доданої вартості за час пандемії у ФРН складають близько 350 мільярдів євро, підрахували економісти у Кельні. Виправити це допоможе лише сильне економічне зростання.
НБУ підвищив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції

НБУ підвищив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції 20.01.2022

У Нацбанку прогнозують, що у 2022 році інфляція сповільниться, але до цільових п'яти відсотків повернеться лише в 2023 році. 
Попри пандемію: німецький ВВП виріс у 2021 році

Попри пандемію: німецький ВВП виріс у 2021 році 14.01.2022

За попередніми даними Федерального статистичного відомства, обсяг ВВП Німеччини збільшився на 2,7 відсотка порівняно з 2020 роком.
Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки

Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки 19.12.2021

Україна отримає позику в 300 мільйонів євро для подолання наслідків COVID-19. Від початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 мільярда доларів.
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік 02.12.2021

Державний бюджет України на 2022 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2022 року до 6500 гривень. При цьому зростання ВВП прогнозується на рівні 3,8 відсотка, а інфляція - 6,2 відсотка.
Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
Інші статті