Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків. Як наслідок - прогнозоване падіння економіки на 45,1 відсотка за підсумками року.

Збитки для української інфраструктури експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів станом на березень. Це більше двох третин українського ВВП. "Україні негайно потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки країні важко підтримати економіку на плаву, а уряду доводиться в екстремальних умовах підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі", - зазначила Анна Б'єрде, віце-президентка Світового банку.

Водночас, як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз банку розвитк, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.