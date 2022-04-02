Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

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Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Серед ключових проблем - блокування експорту морем.
Уряд прогнозує, що в Україні цього року зберуть врожай у 70 відсотків від норми. Однак з експортом будуть проблеми
Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків. Як наслідок - прогнозоване падіння економіки на 45,1 відсотка за підсумками року.
Збитки для української інфраструктури експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів станом на березень. Це більше двох третин українського ВВП. "Україні негайно потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки країні важко підтримати економіку на плаву, а уряду доводиться в екстремальних умовах підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі", - зазначила Анна Б'єрде, віце-президентка Світового банку.
Водночас, як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз банку розвитк, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.
Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.
За словами Дениса Шмигаля, прямі інфраструктурні збитки вже склали 120 мільярдів доларів, з військовою інфраструктурою - 270. Друга і третя частина втрат - падіння ВВП і збитки внаслідок його зменшення в перспективі.