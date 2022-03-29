Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр

Загальні збитки Україні від військового вторгнення Росії з урахуванням втрат у наступні роки складають понад трильйон доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у вівторок, 29 березня.

За словами Шмигаля, прямі інфраструктурні збитки в результаті руйнування мостів, доріг та житла становлять близько 120 мільярдів доларів. Прем'єр наголошує, що ці цифри щоденно продовжують зростати. Якщо додати до них зруйновану військову інфраструктуру та інші цивільні втрати, то цифра становить понад 270 мільярдів доларів, каже Шмигаль.

"Для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина цього реєстру буде працювати через "Дію", - пояснює прем'єр-міністр. - Кожна людина зможе зареєструвати втрати, нанесені її домоволодінню. Ми будемо мати точний, майже бухгалтерський облік всіх завданих".

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Другою частиною втрат Шмигаль назвав падіння валового внутрішнього продукту через бойові дії. "Це недоотриманий прибуток та невкладені інвестиції наших підприємств", - каже він. За розрахунками Кабінету міністрів України, ця сума становить понад 290 мільярдів доларів.

Третьою частиною збитків Шмигаль називає втрати внаслідок зменшення ВВП в перспективі, тобто невідповідність тим планам зростанню економіки, які існували до війни. Усі разом збитки, на думку прем'єра, становлять понад трильйон доларів.

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