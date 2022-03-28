Збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів - міністр

Збитки української енергетичної галузі від війни Росії проти України вже становлять два мільярда доларів, розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню "Економічна правда", оприлюдненому в понеділок, 28 березня.

"Ми робимо підрахунки на щоденній основі, є відповідний механізм. Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів", – сказав Галущенко.

Видобуток газу впав на 15 відсотків

Міністр також повідомив, що видобуток природного газу державними та приватними українськими компаніями під час війни зменшився на 15 відсотків.

За його словами, внаслідок інтенсивних бойових дій на сході Харківської області акціонерне товариство "Укргазвидобування" припинило видобуток газу в регіоні.

Галущенко також розповів, що росіяни заходили на кілька газорозподільних станцій, але пошкодити обладнання не намагалися.

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Міністр: Транзит газу з РФ зупинити не можна

Зупинити транзит російського газу, за словами Галущенка, Україна не може, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов'язань перед європейськими компаніями. "Тут складна ситуація, тому що ми надаємо послугу з транзиту, а споживачі, або контрагенти - це європейські компанії. Уже всі говорять про те, що треба максимально диверсифікувати постачання в Європу. На це безумовно потрібен час, зробити це миттєво складно", - сказав міністр.

Він зазначив, що Україна пропонує західним союзникам, які отримують російський газ, переводити оплату за нього на окремі рахунки, кошти з яких РФ зможе отримати після виконання певних умов, серед яких виведення своїх військ з України.

Галущенко запевнив, що Україна не перейде на розрахунки за російський газ в рублях, як того вимагає РФ. На питання, чи означатиме це припинення транзиту, він сказав: "Це росіяни мають тоді сказати європейцям: якщо ви не хочете платити в рублях, тоді до побачення, ми перекриваємо постачання газу".

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