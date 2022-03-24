Кулеба закликав ЄС не йти на вимоги РФ щодо оплати за імпорт газу в рублях

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 24 березня, закликав ЄС не йти на вимоги Росії щодо оплати за імпорт газу в рублях. "Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде неначе допомагати Україні однією рукою і допомагати росіянам вбивати українців другою. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав Кулеба у Twitter.

Росія переводить розрахунки за газ до Європи в рублі

23 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія продовжить постачати газ за контрактами, як і обіцяла, але більше не прийматиме платежі в доларах або євро. Цей крок стосуватиметься "недружніх" країн із чорного списку, тобто тих, які ввели санкції проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Йдеться про Україну, країни Європейського Союзу, Норвегію, Швейцарію, Великобританію, Сполучені Штати Америки, Канаду, Японію, Південну Корею, Сінгапур.

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Економісти вважають, що таке рішення РФ покликане підтримати російський рубль після падіння через західні санкції за війну в Україні. Водночас, як пише Associated Press, у ефективності таких спроб вони сумніваються.

Зокрема, професор Корнеллського університету Есвар Прасад, вважає, що обмін інших валют на рубль буде вкрай ускладнений через велику кількість санкцій щодо Росії. Своєю чергою, головний економіст групи Capital Economics Ніл Ширінг назвав дії РФ "неочевидними", адже, на його думку, російська економіка потребує іноземної валюти для оплати імпорту, а постачання енергії є одним з небагатьох джерел постачання валюти, які збереглися.