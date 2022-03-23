Єврокомісія запропонувала спільні для ЄС закупівлі газу

Єврокомісія (ЄК) запропонувала заходи щодо безпеки постачання енергоносіями ЄС на тлі війни Росії проти України та енергетичної кризи, які почалася минулого року. Ідеться зокрема про спільні закупівлі газу та обов'язок щодо рівня заповнення підземних сховищ газу (ПСГ). Ці пропозиції ухвалили на засіданні Єврокомісії у середу, 23 березня, повідомляє кореспондент DW.

Сертифікація операторів підземних сховищ газу в ЄС

У ЄК представили пропозицію регламенту щодо мінімального заповнення сховищ газу на початок опалювального сезону. Цього року цей рівень повинен буде становити не менше 80 відсотків від максимального обсягу станом на 1 листопада. Починаючи з наступного року, цей рівень піднімуть до 90 відсотків.

Яким чином змусити приватних власників сховищ газу виконувати цю норму? Ця пропозиція залишає на розсуд національних урядів. Водночас вона запровадить і процедуру обов'язкової сертифікації для операторів газосховищ. Якщо ж власники відмовляться проходити сертифікацію чи заповнювати сховища перед зимою, то їм доведеться відмовитися від власності на них або ж контролю за ними.

Нагадаємо, що на початку поточного опалювального сезону ПСГ у Євросоюзі були заповнені на нижчому рівні, ніж у попередні роки, зокрема через низькі запаси у сховищах у Німеччині, які належать "Газпрому".

Аби пропозиція Єврокомісії набула чинності, її ще повинні будуть затвердити Рада ЄС і Європарламент.

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Спільні закупівлі газу Євросоюзом

Єврокомісія також запропонувала спільні закупівлі газу, подібно до того, як ЄС купував вакцини від коронавірусу під час пандемії. Для цього у ЄК готові створити робочу групу, яка би збирала інформацію про попит на "блакитне паливо" держав-членів Євросоюзі та на основі цього вела переговори з постачальниками. Ідея полягає в тому, що ЄС, як великий покупець, зможе погодити нижчу ціну. Це дозволить також уникнути конкуренції між різними державами Євросоюзу за одні й ті самі обсяги газу, що може сприяти їх здорожчанню.

Цю пропозицію представили для обговорення на саміті ЄС 24-25 березня. Рішення щодо спільних закупівель газу ухвалюватимуть уже за підсумками цієї дискусії.