Шольц виступає проти негайного бойкоту енергоресурсів із Росії

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії на фоні війни з Україною. "Ми повинні зрозуміти: це може бути не короткострокова справа, а триваліше протистояння. І ми всі маємо вистояти разом", - цитує Шольца агенція dpa, у вівторок, 22 березня.

За його словами, уже введені проти Росії санкції мали великий вплив, але існує ризик того, що більш жорсткі заходи можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи.

Водночас Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів і на це потрібен час. І зрештою, це матиме той самий ефект, що й бойкот, цитує канцлера AP.

Залежність від російських енергоносіїв

Інші країни Європи ще більше залежать від російської нафти та газу, ніж Німеччина, і тому "не можна їх кинути напризволяще", вважає канцлер Німеччини.

За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля - близько 50 та у постачанні нафти - близько 35 відсотків.

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Україна та низка інших країн наполягають на забороні імпорту в ЄС енергоресурсів із Росії. Вони стверджують, що президент РФ Володимир Путін фінансує війну за рахунок доходів у кілька сотень мільйонів євро щодня від продажу газу та нафти.

Енергетична незалежність до 2027 року

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п'яти років позбутися енергетичної залежності від Росії. "До кінця травня ми надамо пропозицію з метою позбуватися нашої залежності від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

За її словами, регулятор визначить шляхи покращення дизайну ринку електроенергії з метою посприяти оновленню у сфері енергетики.

У пошуку нових партнерів міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) вже відвідав Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де обговорював співпрацю у галузі енергетики. Сторони погодили довгострокове партнерство.