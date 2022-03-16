 Війна Росії проти України вдарила по продажу російських продуктів у ФРН | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.03.2022

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Економіка

Війна Росії проти України вдарила по продажу російських продуктів у ФРН

Після запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії у Німеччині почастішали випадки бойкоту місцевими магазинами російських продуктів. Іноді він шкодить не тим, проти кого задуманий.

Russische Lebensmittel des Herstellers Dovgan

У відділі російських продуктів супермаркету Edeka у Міндені, що у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, лише порожні полиці. На аркуші паперу зі синьо-жовтою картою України пояснення: "У зв'язку з війною в Україні російські товари більше не замовляються". Із солідарності з Україною багато супермаркетів припинили продаж російських продуктів. Але в деяких магазинах під "російськими" просто мають на увазі всі страви та продукти східноєвропейської кухні, навіть якщо вони і не з Росії.

Від цього зазнає втрат і бренд "Довгань". Компанія з Гамбурга вже майже 25 років постачає східноєвропейські продукти харчування в німецькі торговельні мережі. За словами її керівного директора Андрія Ковальова, здебільшого продукція під цією торговою маркою випускається в Європі, і лише менше десяти відсотків асортименту, що було представлено досі, постачалося з Росії. Одразу після вторгнення РФ в Україну керівництво "Довганя" вирішило відмовитись від цих товарів, щоб висловити свою позицію.

Відмова від товарів російського походження

Крім цього, "Довгань" і на своєму сайті, і в акаунтах у соцмережах позиціонує себе як противника війни. Однак для деяких партнерів лише кириличного алфавіту достатньо, щоб припинити замовляти товар компанії. "Деякі з них обґрунтовують це тим, що упаковка наших продуктів була "занадто червоною". Почалося полювання проти наших товарів, що не піддається раціональному поясненню", - нарікає Ковальов.

Він зізнається, що з розумінням ставиться до відмови від товарів російського походження, і навіть сам їх бойкотував. Щоб залишатися на німецькому ринку продуктів харчування, Ковальов подбав про прозорість бізнесу та поінформував своїх ділових партнерів про походження всього асортименту "Довганя".

Завдяки роз'ясненням більшість торгових партнерів компанії фактично прибрали з прилавків лише товари, вироблені в Росії. Або не перезамовили їх. Все ж, заплановані на наступні шість місяців спеціальні акції було призупинено всіма партнерами. Тільки в березні Ковальов чекає на збитки у розмірі десяти мільйонів євро для його компанії.

Більшість торгових мереж, із якими зв'язалася DW, не відповіли на запитання про бренд "Довгань" у своїх філіях. В Edeka пояснили, що не можуть погодитися із заявами про дефіцит чи припинення доставки товарів від компанії "Довгань". "Ні у нас, ні у "Довганя" немає жодних проблем з доставкою", - запевнили в Edeka. І не виключили того, що власники магазинів, які самостійно визначають розміщення товарів на прилавках, самі вирішили прибрати з них продукцію "Довганя".

Бойкот продуктів вдаряє по невинних

Проте близько п'яти відсотків партнерів компанії зараз відмовляються від усіх постачань від неї. Ковальова це поки що не непокоїть, проте таким чином карають не тих людей, з жалем констатує він: "Дивіться, наше соняшникове насіння виготовляється в Румунії та Молдові. Якщо я більше не можу продавати його тут, у Німеччині, то більше не можу платити людям там. А Румунія - це країна, яка зараз приймає багато біженців із України. Це абсурд!".

Для успішного бізнесу "Довганя" у ФРН є реальна передумова: тут мешкає 3,5 мільйона осіб, які є вихідцями з пострадянського простору. Близько 2,2 мільйона із них розмовляють російською. Культура харчування багатьох слов'янських країн тісно переплетена. Борщ, згущене молоко або сир з дитинства знайомі як росіянам, так і українцям, і купуються ними і в Німеччині, вважає Андрій Ковальов.

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Біженці з України, які зараз прибувають і до Німеччини, теж шукатимуть тут ті продукти, до яких звикли вдома. "Ми знаємо, що їдять ці люди, і можемо їм це надати. Не моя провина, що 70 відсотків наших покупців розмовляють російською. Ми не можемо позбутися кирилиці", - наголошує Ковальов.

Рестораний бізнес, що спеціалізується на російській кухні, також частково страждає від наслідків оголошеного у приватному порядку бойкоту. Так, наприклад, берлінське кафе "Дача" повідомило про численні скасування замовлень після вторгнення Росії в Україну.

Дивитись відео 06:29

На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022)

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кава

    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Маргарин

    Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Червоне вино

    Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Холестерин

    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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Докладно

Russische Lebensmittel des Herstellers Dovgan

Війна РФ проти України вдарила по російським продуктам у ФРН

Після запровадження санкцій проти РФ у Німеччині почастішали випадки бойкоту місцевими магазинами російських продуктів.  

Ukraine Kiew | Kinderstation im Keller eines Krankenhauses

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