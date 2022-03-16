Війна Росії проти України вдарила по продажу російських продуктів у ФРН

У відділі російських продуктів супермаркету Edeka у Міндені, що у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, лише порожні полиці. На аркуші паперу зі синьо-жовтою картою України пояснення: "У зв'язку з війною в Україні російські товари більше не замовляються". Із солідарності з Україною багато супермаркетів припинили продаж російських продуктів. Але в деяких магазинах під "російськими" просто мають на увазі всі страви та продукти східноєвропейської кухні, навіть якщо вони і не з Росії.

Від цього зазнає втрат і бренд "Довгань". Компанія з Гамбурга вже майже 25 років постачає східноєвропейські продукти харчування в німецькі торговельні мережі. За словами її керівного директора Андрія Ковальова, здебільшого продукція під цією торговою маркою випускається в Європі, і лише менше десяти відсотків асортименту, що було представлено досі, постачалося з Росії. Одразу після вторгнення РФ в Україну керівництво "Довганя" вирішило відмовитись від цих товарів, щоб висловити свою позицію.

Відмова від товарів російського походження

Крім цього, "Довгань" і на своєму сайті, і в акаунтах у соцмережах позиціонує себе як противника війни. Однак для деяких партнерів лише кириличного алфавіту достатньо, щоб припинити замовляти товар компанії. "Деякі з них обґрунтовують це тим, що упаковка наших продуктів була "занадто червоною". Почалося полювання проти наших товарів, що не піддається раціональному поясненню", - нарікає Ковальов.

Він зізнається, що з розумінням ставиться до відмови від товарів російського походження, і навіть сам їх бойкотував. Щоб залишатися на німецькому ринку продуктів харчування, Ковальов подбав про прозорість бізнесу та поінформував своїх ділових партнерів про походження всього асортименту "Довганя".

Завдяки роз'ясненням більшість торгових партнерів компанії фактично прибрали з прилавків лише товари, вироблені в Росії. Або не перезамовили їх. Все ж, заплановані на наступні шість місяців спеціальні акції було призупинено всіма партнерами. Тільки в березні Ковальов чекає на збитки у розмірі десяти мільйонів євро для його компанії.

Більшість торгових мереж, із якими зв'язалася DW, не відповіли на запитання про бренд "Довгань" у своїх філіях. В Edeka пояснили, що не можуть погодитися із заявами про дефіцит чи припинення доставки товарів від компанії "Довгань". "Ні у нас, ні у "Довганя" немає жодних проблем з доставкою", - запевнили в Edeka. І не виключили того, що власники магазинів, які самостійно визначають розміщення товарів на прилавках, самі вирішили прибрати з них продукцію "Довганя".

Бойкот продуктів вдаряє по невинних

Проте близько п'яти відсотків партнерів компанії зараз відмовляються від усіх постачань від неї. Ковальова це поки що не непокоїть, проте таким чином карають не тих людей, з жалем констатує він: "Дивіться, наше соняшникове насіння виготовляється в Румунії та Молдові. Якщо я більше не можу продавати його тут, у Німеччині, то більше не можу платити людям там. А Румунія - це країна, яка зараз приймає багато біженців із України. Це абсурд!".

Для успішного бізнесу "Довганя" у ФРН є реальна передумова: тут мешкає 3,5 мільйона осіб, які є вихідцями з пострадянського простору. Близько 2,2 мільйона із них розмовляють російською. Культура харчування багатьох слов'янських країн тісно переплетена. Борщ, згущене молоко або сир з дитинства знайомі як росіянам, так і українцям, і купуються ними і в Німеччині, вважає Андрій Ковальов.

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Біженці з України, які зараз прибувають і до Німеччини, теж шукатимуть тут ті продукти, до яких звикли вдома. "Ми знаємо, що їдять ці люди, і можемо їм це надати. Не моя провина, що 70 відсотків наших покупців розмовляють російською. Ми не можемо позбутися кирилиці", - наголошує Ковальов.

Рестораний бізнес, що спеціалізується на російській кухні, також частково страждає від наслідків оголошеного у приватному порядку бойкоту. Так, наприклад, берлінське кафе "Дача" повідомило про численні скасування замовлень після вторгнення Росії в Україну.

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