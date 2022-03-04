 Війна в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.03.2022

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Україна

Війна в Україні

Близько 5-ої ранку 24 лютого 2022 року Росія завдала повітряних ударів по цілях в Україні, розпочавши повномасштабний воєнний наступ на її територію. Повідомлення, оцінки, репортажі - в досьє DW.

Війна в Україні

   

DW.COM

Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.  

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України

Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.  

Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців

Україна звинувачує РФ у геноциді та просить Міжнародний суд ООН зобов'язати Кремль негайно припинити військову операцію. Суд вислухав аргументи Києва, представники Москви до суду не з'явилися. Репортаж DW.  

Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі?

Відразу два міжнародні суди займаються справами, пов'язаними з війною, розпочатою урядом РФ проти України. Одне зі слухань розпочнеться вже 7 березня. Другий позов може бути спрямований проти президента РФ.  

"Цинічна й підступна брехня": вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні

Вижилі у Голокості вважають, що "денацифікація" від Путіна ображає не лише євреїв, а й радянських військовополонених і солдатів Червоної армії.  

Біженки з України у Берліні. Чотири історії з перших вуст

Чотири українки, чотири матері, які зуміли вивезти з охопленої бойовими діями України своїх дітей, розповіли кореспондентові DW про те, як для них почалася війна і як вони дісталися Берліна.  

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС"

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.  

Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер

Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.  

Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ

НАТО не втручається безпосередньо у війну на боці України. Але що робити, якщо гуманітарна ситуація стане нестерпною? Як зважити ризики невтручання супроти ризику ядерної ескалації: думки експертів з безпеки.  

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?  

Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати

Київ посилює оборонну спроможність новими блокпостами, збільшенням сил територіальної оборони та масовим рухом цивільного населення на допомогу військовим.  

Аудіо й відео до теми

План Путіна провалився? Західні експерти про тактику Кремля (07.03.2022)  

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022)  

Anonymous проти Росії: як хакери світу об'єдналися на захист України (06.03.2022)  

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Росія дев'ятий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня.

Demonstrators supporting Ukraine gather outside the United Nations during an emergency meeting of the U.N. General Assembly, Monday, Feb. 28, 2022, in New York. The U.N.'s two major bodies, the 193-nation General Assembly and the more powerful 15-member Security Council, are holding separate meetings Monday on Russia's invasion of Ukraine. (AP Photo/John Minchillo)

Війна Росії проти України: хроніка подій 3 березня 03.03.2022

Росія восьмий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 3 березня.

People rally in support of Ukraine across the street from United Nations headquarters in New York, Sunday, Feb. 27, 2022. (AP Photo/Jeenah Moon)

Війна Росії проти України: хроніка подій 28 лютого 28.02.2022

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Докладно

Війна в Україні

Досьє Війна в Україні

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний воєнний наступ на Україну.  

Світовий банк у Вашингтоні

Світовий банк виділяє Україні понад 700 мільйонів доларів

На додачу до 700 мільйонів найближчими місяцями Світовий банк виділить Україні допомогу на суму у три мільярди доларів.  