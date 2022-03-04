Війна в Україні

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Близько 5-ої ранку 24 лютого 2022 року Росія завдала повітряних ударів по цілях в Україні, розпочавши повномасштабний воєнний наступ на її територію. Повідомлення, оцінки, репортажі - в досьє DW.
Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.
Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.
Україна звинувачує РФ у геноциді та просить Міжнародний суд ООН зобов'язати Кремль негайно припинити військову операцію. Суд вислухав аргументи Києва, представники Москви до суду не з'явилися. Репортаж DW.
Відразу два міжнародні суди займаються справами, пов'язаними з війною, розпочатою урядом РФ проти України. Одне зі слухань розпочнеться вже 7 березня. Другий позов може бути спрямований проти президента РФ.
Вижилі у Голокості вважають, що "денацифікація" від Путіна ображає не лише євреїв, а й радянських військовополонених і солдатів Червоної армії.
Чотири українки, чотири матері, які зуміли вивезти з охопленої бойовими діями України своїх дітей, розповіли кореспондентові DW про те, як для них почалася війна і як вони дісталися Берліна.
4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.
НАТО не втручається безпосередньо у війну на боці України. Але що робити, якщо гуманітарна ситуація стане нестерпною? Як зважити ризики невтручання супроти ризику ядерної ескалації: думки експертів з безпеки.
Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?