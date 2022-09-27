Псевдореферендуми: фейкове голосування під дулами автоматів

На тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей з 23 по 27 вересня проходять так звані "референдуми" про приєднання до РФ. Окупаційна влада заохочувала людей "голосувати" вдома, на вулиці, на імпровізованих виборчих дільницях.

"Голосування" без вибору під дулом автомату

Відмовитися від нав’язаного голосування небезпечно для життя, оскільки разом з членами так званих "виборчих комісій" до місцевих приходять озброєні автоматами російські військові, розповідають місцеві жителі. "Прийшли якісь дві жінки та троє російських солдат з автоматами, спитали чи буду я голосувати. На моє запитання, чи є у мене вибір, вони промовчали. Довелося поставити галочку там, де мені показали дулом автомата. В руки цей папірець навіть не дали, мала підписувати прямо в їхніх руках", - розказала DW жителька невеличкого села, що неподалік окупованого Мелітополя, Запорізької області.

Жінка розказала, що не хотіла голосувати, але боялася відмовитися, оскільки має 35-річного сина, якого можуть мобілізувати в російську армію через її відмову. "Добре, що син та чоловік були якраз на полі, коли вони приходили. Але я дуже, боюся, що сина заберуть, бо він теж є у них у списках", - каже жінка, не стримуючи сліз.

Росія вже проводить мобілізацію і на окупованих територіях Україні Фото: Alexey Malgavko/REUTERS

Небезпечний збір даних

Однією з загроз для людей на окупованих територіях якраз і є ці списки, каже голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. За його словами, збір даних місцевих мешканців та звірка з тим, що у них вже є, дозволить росіянам виявити протестні настрої та проукраїнськи налаштованих людей, аби з ними "предметно працювати", а пізніше "нейтралізувати".

"Ми зафіксували, що паралельно до заповнення цієї "анкети" про входження до Росії, окупанти збирають дані про погляди людей на ситуацію, про те, якою мовою говорять громадяни, про чоловіків призивного віку, які можуть підлягати мобілізації. Вони створюють таку базу даних, бо за півроку окупації у них дуже бракує інформації про ти, хто залишився на окупованих територіях", - зауважує Кошель.

За даними КВУ та громадської організації "Опора", для проведення псевдореферендумів російська окупаційна влада використовувала списки тих, хто добровільно отримував російську допомогу, списки пенсіонерів, які отримували пенсію готівкою на "Укрпошті", списки підприємців, які платили місцеві податки, а також вилучені з архівів списки виборців, якщо ці списки не були знищені.

"П’ятирічка" за три дні

Хоча для так званого "голосування" на псевдореферендумі російська окупаційна влада виділила п’ять днів, однак вже через три дні "ЛНР" та "ДНР" заявили, що "референдум" там відбувся з рекордною явкою до 87 відсотків, в якому взяли участь більше мільйона людей.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай назвав псевдореферендум у східних областях України "цирковою шоу-програмою, яка вражає дикістю увесь світ". "Висока" явка - це ідіотичні заяви, які не можуть бути реальністю, адже більшість наших мешканців покинули окуповані території", - написав Сергій Гайдай у своєму Телеграм-каналі. Він зазначив, що російська окупаційна влада повідомляє про майже 50 відсоткову явку в містах, які повністю розбиті та з яких майже повністю виїхали люді, зокрема з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного. "І явка, і галочки навпроти "так" - ці цифри малюються навмання. Результати псевдореферендуму будуть сфальсифіковані", - переконаний Гайдай.

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Не отримавши підтримки місцевого населення, на захоплених територіях провалилася російська "паспортизація" та введення рубля, тому псевдореферендуми Росії довелося організовувати поспішно в умовах тотального браку кадрів, каже Кошель. Це, за його словами, далося в знаки, коли окупаційні адміністрації спробували створити мережу комісій для проведення псевдореферендумів, але їм це не вдалося. Тому, підсумував голова КВУ, так зване "голосування" відбувалося хаотично із використанням усіх відомих методів фальсифікації.

В окупованому Бердянську змушувалі голосувати на псевдореферендумі навіть важкохворих Фото: AFP/Getty Images

У Херсоні на порожні дільниці заманювали гуманітарною допомогою

В окупованому Херсоні російські окупанти намагалися створити картинку для пропагандистських ЗМІ про всебічну підтримку Росії місцевим населенням, однак вийшло не так, як планувалося. "У нас о 8 ранку на так званих дільницях включалися піонерські радянські пісеньки через гучномовець, і організатори під охороною російських "космодесантників" у повній екіпіровці чекали на тих, хто хоче голосувати. Але охочих не було, ні людей, ні черг, тому о 10 ранку ці дільниці вже зачинялися, і вони йшли по квартирах, але й там їм ніхто не відкривав", - розповіла DW жителька Херсона Ганна.

За словами жінки, попри терор та переслідування, які росіяни влаштували на окупованих територіях, у Херсоні залишається ще досить багато проукраїнськи налаштованих людей, які чекають на Збройні сили України та деокупацію. Саме тому псевдореферендум не знайшов великої підтримки серед херсонців. "Є ті, хто голосує, але це контингент 70+ і старше, які хочуть повернення СРСР, але молодь і люди середнього віку ігнорують цей цирк", - ділиться своїми враженнями Ганна. За її словами, організатори псевдореферендуму "заманювали" людей на голосування роздачею гуманітарної допомоги, однак і це не спрацювало.

Російські солдати зі зброєю в руках змушували херсонців "голосувати правильно" на псевдореферендумі Фото: AP/dpa/picture alliance

Як розповіла DW, 82-річна жителька одного зі сіл неподалік Херсона, до неї приходили озброєні люди і пропонували проголосувати "за приєднання до Росії", але вона відмовилася. "Вони мені кажуть: "Бабушка, от в райцентрі і 10 тисяч рублів можна отримати, і продуктові набори, беріть та голосуйте за Росію". А навіщо мені та Росія та їхні подачки!? Вони мені внука вбили у лютому…", - каже плачучи жінка.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич відзначає, що під час так званого референдуму до жителів Херсонської області російські війська застосовували тиск і погрози. "Колаборанти у супроводі озброєних окупантів ловлять людей на вулицях та погрозами змушують голосувати. Те, що зараз робить Росія на Херсонщині, - низькосортна постановка, яку не визнає жодна цивілізована країна світу", - написав Янушевич у своєму Телеграм-каналі.

У Луганську застосовували "карусель" та погрози

Про погрози та фальсифікації розповідають і жителі так званих "ЛНР" та "ДНР". Наприклад, в окупованому Луганську "виборчі дільниці" організовували, зокрема, прямо на подвір’ях багатоквартирних будинків, під кущами чи на входах до місцевих ринків. "Приїхав автобус, біля нього виставили прозору урну - жодного натяку на конфіденційність. Люди голосують на колінах і опускають ці бюлетені прямо на вулиці", - розповіла DW жителька окупованого Луганська на умовах анонімності. При цьому, за її словами, тих, хто працює у комунальній сфері, змушували йти голосувати по кілька разів у різних місцях за принципом - "хочеш далі працювати - йди голосувати".

Голосування на псевдореферендумі в окупованому Луганську Фото: Privat

"Нас зібрали й сказали, що чим більше різних пунктів голосування відвідає одна й та сама людина, тим краще", - розповіла ще одна місцева мешканка, співробітниця одного з вищих навчальних закладів, відкритих окупантами в Луганську. За її словами, тамтешній персонал наполегливо попросили брати копії документів тих студентів, які виїхали з міста, та голосувати замість них. Зробити це було досить легко, адже завчасно підготовлених списків виборців у місцях "голосування" не було.

"В одному з корпусів просто поставили прозору тумбу та стіл з двома наглядачами. Поруч з ними - чоловік з автоматом. Усі повинні запевнювати анкету прямо перед ними, аби було видно, що ти пишеш", - розповіла жінка. За її словами, всім, хто відмовлявся брати участь у псевдореферендумі пригрозили позбавленням заробітної плати і стипендій та звільненням.

Псевдореферендуми - "підвищення ставок і шантажу"

Голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська наголошує, що в основі будь-якого волевиявлення лежить воля людини. Натомість те, що організувала Росія на окупованих територіях України не має жодних ознак вільного та законного волевиявлення, є фейком. "Примус, залякування, використання зброї, поквартирний та побудинковий обхід людей з метою їхнього голосування, а не волевиявлення є ознакою того, що це незаконно. Тут лише використання форми, а не суті референдуму, який Росія використає для формального рішення", - зазначає Айвазовська.

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Вона вважає, що наслідки цього референдуму будуть драматичними для України та всього світу, оскільки Росія переходить на новий рівень міжнародного шантажу. "Референдумні процеси під дулами автоматів - це підвищення ставок і шантажу для наших західних партнерів", - вважає Айвазовська. На її думку, першими, хто постраждає від псевдореферендумів будуть жителі окупованих територій. Там, за словами голови громадської мережі "Опора", Росія повністю ізолює людей, проведе тотальну мобілізацію, насильницьку паспортизацію та ще більше посилить терор відносно людей, які там залишилися.



