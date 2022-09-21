Коментар: Путін змушений вдатися до ескалації, щоб вижити

Путін оголосив часткову мобілізацію у телезверненні Фото: AdrienFillon/ZUMA Wire/IMAGO

Він не може здати назад: якщо він програє війну проти України, це коштуватиме Путіну влади, якщо не більше. Те саме стосується і політиків в уряді та Держдумі РФ, які цілком і повністю пов'язали свою долю з господарем Кремля. Вони у паніці. З огляду на успіхи українців у відвоюванні своїх територій Москві справді загрожує військова поразка. Причому, така, з якою в Москві ніхто не рахувався. Саме тому Путін оголошує "часткову мобілізацію" і прагне кинути на фронт 300 тисяч резервістів. Вони повинні зупинити просування українців - просування, яке документує безнадійний стан російської армії.

Читайте також: "Україну цим не налякати": в Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

Послаблений та ізольований?

Ще кілька днів тому - на полях зустрічей Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані - Путін, який прагнув продемонструвати свій спокій, заявляв, що Росія нікуди в Україні не поспішає. Насправді ж світ побачив ослабленого, ізольованого Путіна. Телекамери показали постарілого чоловіка, якого примусили чекати інші глави держав та урядів. Путін смирно сидів на дивані й слухав, що вони говорили. Туреччина, Індія і навіть Китай публічно дали зрозуміти, що вони відкидають війну Путіна і підтримують територіальну цілісність України. І небезпідставно: війна - це тягар для світової економіки, а отже, і для влади тих політиків, від яких Путін сподівався отримати підтримку своєї агресивної війни.

Міодраг Шоріч, оглядач DW

Читайте також: У Німеччині вважають мобілізацію в Росії ознакою провалу в Україні

Зміна курсу Кремля

З точки зору Кремля, далі так тривати не могло. Тому, повернувшись до Москви, Путін поспішає змінити курс. Зрештою, часткова мобілізація є визнанням військової слабкості на сході України. Рішення про проведення найближчими днями "голосувань" на окупованих територіях за приєднання їх до Російської Федерації засвідчило, що українці не хочуть у Росію. Адже ніхто в світі не сприйме серйозно голосування під дулами автоматів, референдуми, які відбуваються в руїнах.

Путін хоче закріпити за собою загарбані території. Окуповані райони мають увійти до складу Російської Федерації. Тоді Путін може закликати до захисту батьківщини із застосуванням усіх військових засобів. Обмежена в часі й просторі "спеціальна військова операція", яка мала мало спільного з буденним життям більшості росіян, в риториці перетворюється на захист "російської землі" всіма засобами - включно з ядерною зброєю.

Читайте також: Фейкові референдуми та мобілізація в РФ: як відреагували в Україні

Кінець "спецоперації"

Не треба бути пророком, щоб передбачити скорий кінець терміна "військова спецоперація". Його поховає кремлівська пропаганда. Натомість лунатимуть ще більш божевільна, ще більш заплутана брехня, вигадки, погрози, якими підконтрольне державі телебачення намагатиметься індоктринувати росіян. Уже зараз стверджується, що Росія не веде війну проти України, а захищається в Україні від США та Великобританії. У це вірить лише той, хто хоче в це вірити.

Нова гра Путіна з вогнем світові лідери, які зараз зустрічаються на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, сприймуть серйозно. Однак їхня політика щодо Москви навряд чи зміниться. Київ і надалі отримуватиме зброю, українська армія й надалі воюватиме. А 300 тисяч російських резервістів? Вони ніколи не були на війні, вони погано оснащені. Це сімейні люди, чоловіки, яких проти їхньої волі відривають від повсякденного життя. В Україні вони мають захищати Росію - пліч-о-пліч зі злочинцями та чеченськими найманцями. Тут нічого хорошого не буде. Вони на власні очі побачать, що українці не хочуть належати до Росії. Десятки тисяч чоловіків загинуть за те, щоб Путін і його оточення могли залишатися при владі і не виправдовуватись за свої злочини проти власного народу. У цьому власне й полягає трагедія останнього хибного рішення кремлівського лідера.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.