Як у Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

У Німеччині та інших країнах Європи розкритикували рішення Путіна про оголошення часткової мобілізації. Це - свідчення слабкості і того, що у Москві бере гору відчай, вважають європейські політики.

Уряд ФРН різко розкритикував рішення президента РФ Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію у РФ для війни проти України. Канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що причиною цього рішення є невдачі російської армії в Україні. Шольц взяв до уваги заяви Путіна, зазначив у середу, 21 вересня, у Берліні офіційний представник уряду ФРН.

Він нагадав, що Путіну довелося перегрупувати війська та залишити територію навколо Києва, але Кремль не зумів досягти бажаного успіху і на сході України. "Це видима ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет, не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу, особливо з Німеччини", - зазначається далі.

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Роберт Габек Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Рішення про мобілізацію є кроком щодо "подальшої ескалації цієї військової агресії проти України, що суперечить нормам міжнародного права ", заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck). "Це черговий поганий та неправильний крок Росії, який ми політично оцінимо та обговоримо, як на нього реагувати", - зазначив представник Зелених в уряді Німеччини. "У будь-якому разі для мене і уряду очевидно, що ми і надалі надаватимемо Україні нашу повну підтримку у ці складні часи", - запевнив Габек.

"Свідчення слабкості"

Водночас міністр фінансів ФРН, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що рішення РФ є для нього "свідченням слабкості": "Україну цим не налякати. Тож і ми не повинні дати себе залякати. Ми повинні налаштуватись на тривалий конфлікт з Росією". Однопартієць Лінднера у Бундестазі Ульріх Лехте (Ulrich Lechte) вбачає у рішенні Путіна жест відчаю. Воно свідчить про значні військові втрати Росії, впевнений представник фракції ВДП. "Повільно, але вірно відчай бере гору над Володимиром Путіним і міністерством оборони", - заявив він dpa. Політик вважає можливою подальшу ескалацію і наголосив, що Німеччина буде й надалі "твердо стояти на боці України".

Олаф Шольц (л) та Крістіан Лінднер Фото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

У Бундестазі фракція Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Шольца підтримує думку про те, що рішення про мобілізацію в РФ є "ознакою слабкості". "Але це також і нова ескалація", - наголосила координаторка фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст (Katja Mast). Вона додала, що часткова мобілізація свідчить про готовність Путіна до подальших кроків, тож підтримка України має тривати і надалі. "Відновлення ескалації Путіним не для того зроблено, щоб дати нам зрозуміти, що будуть швидкі переговори про мир. Нам потрібно налаштуватись надовго", - додала депутатка.

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В уряді Нідерландів також вважають, що оголошення часткової мобілізації, а також заклики до проведення референдумів на окупованих РФ територіях є "свідченням паніки". "Риторику Путіна про ядерну зброю ми чуємо уже давно, і вона нас не збуджує, - цитує нідерландський ТБ-мовник NOS прем'єр-міністра Марка Рютте. - Це все частина тої риторики, яка нам уже відома. Тож я пропоную залишатись спокійними".

"Ми не контролюємо ситуацію"

Глава уряду Чехії Петр Фіала вбачає у заявах Путіна "спробу ескалації війни РФ проти України". "Це ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором". Фіала підтримує заклики продовжувати надання Україні допомоги і наголошує, що це "в наших власних інтересах".

Парламентська статссекретарка у британському МЗС Джілліан Кіган застерігає, що заяви Путіна треба сприймати серйозно. "Оскільки не ми контролюємо ситуацію - і я уже не певна, чи контролює її він. Це очевидна ескалація", - наголосила вона.

Нагадаємо, вранці 21 вересня Путін виступив зі зверненням до громадян РФ і оголосив про часткову мобілізацію з метою "захисту нашої батьківщини і цілісності". При цьому він послався на рішення самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а також окупаційної влади Харківської та Запорізької областей про проведення референдумів з метою приєднання до РФ. Відповідний указ уже підписаний, мобілізація починається у той же день, повідомив Путін.

Він зазначив, що призову підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі, проходили службу в армії і мають певні військово-облікові спеціальності. У міноборони РФ заявили, що в рамках мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.