Злочини РФ в Україні можна кваліфікувати як геноцид - Костін

210-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 21 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 вересня.

На цій сторінці DW розповідала про події середи, 21 вересня (час київський).

++22.35++

Туреччина засуджує "нелегітимні" плани Росії провести "референдуми" в окупованих районах України з метою їх анексувати. В МЗС країни наголосили, що такі дії "ніколи не буде визнано міжнародною спільнотою".

++22.25++

Злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид, заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час дискусії Russia’s Actions in Ukraine and the Crime of Genocide, організованій United States Institute of Peace у Вашингтоні (США). "Головне питання дискусії: чи можна кваліфікувати дії РФ в Україні як геноцид? Моя відповідь: так. Йдеться про злочин геноциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами", - наголосив Костін, цитують "Українськi новини". Він додав, що світ бачить, як агресор свідомо обирає ціллю мирне населення. "У кожному звільненому селі або місті виявляють одну і ту саму картину: сотні загиблих, закатованих і забитих до смерті. Як у березні в Бучі, так зараз в Ізюмі. Сотні тисяч українців пройшли через фільтраційні табори і були депортовані до РФ та Білорусі. Але найгірше, що примусово вивозять дітей, сиротам дають російське громадянство. Буде надзвичайно складно повернути їх додому, адже російська влада приховує їхні біографії", - підкреслив генпрокурор.

++22.08++

У середу ввечері російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Обстріл Київського району. У районі житлової забудови, але за попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у Telegram.

Європейські дипломати екстрено зберуться у Нью-Йорку

++21.52++

Глави МЗС країн ЄС зберуться у Нью-Йорку у середу на екстрену зустріч, присвячену Україні. Засідання дипломатів скликав верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у зв'язку з оголошенням в РФ часткової мобілізації. "Міністри мають обговорити цю загрозу, підтвердити подальшу підтримку України та попередити міжнародну спільноту про неприйнятну ситуацію, в яку Путін усіх нас ставить", - зауважив Боррель. Також, за його словами, йтиметься про подальшу військову підтримку України та можливість запровадження нових санкцій проти Росії. "Зрозуміло, що Росія хоче знищити Україну", - наголосив він. Боррель також запевнив, що ЄС не дозволить себе залякати, але водночас заперечив, що ЄС є стороною конфлікту у війні.

++21.37++

У російських містах у середу було затримано вже понад 1170 учасників акцій протестів проти оголошення часткової мобілізації для участі у війні проти України. Про це повідомляє незалежний правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо". Кількість затриманих постійно збільшується.

"Путіна в окопи", "Ні війні", "Життя нашим дітям" - з такими гаслами на заклик молодіжного руху "Весна" люди вийшли на вулиці Москви, Санкт-Петербурга та інших міст Росії на знак протесту проти мобілізації, оголошеної Володимиром Путіним.

++21.28++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), попри оголошення Росією часткової мобілізації, не бачить підстав для постачання танків Україні, повідомляє dpa. Утім, в ефірі телеканалу ZDF у середу вона пообіцяла, що Україна "дуже швидко" отримає танки від Словенії та Греції в рамках так званих кругових поставок. Йдеться, за словами Ламбрехт, про 40 танків з Греції та 28 танків зі Словаччини, "і Німеччина допоможе закрити прогалини в обох цих країнах".

++21.20++

Російські окупаційні війська у середу вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, є поранені серед мирного населення, зокрема дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих - чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка", - написав Синєгубов у Telegram. Він повідомив, що окупанти також обстріляли прикордонне с. Стрілеча, поранено 55-річну жінку.

++21.11++

Польща готується до напливу біженців з України восени та взимку, повідомив у середу заступник міністра внутрішніх справ країни Павел Шефернакер. На даний момент у Польщі перебуває близько 1,3 мільйона українських біженців.

++20.27++

Британська прем'єрка Ліз Трасс привітала звільнення підданих королівства з російського полону. "Надзвичайно приємна новина, що п’ятьох британських громадян, утримуваних підтримуваними Росією утвореннями на сході України, безпечно повертають, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх сімей", - наголосила Ліз Трасс. Про звільнення 10 військовополонених, включаючи й британців, повідомило раніше агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Саудівської Аравії, яка, як стверджується, виступила посередником у цьому процесі.

Залужний про мобілізацію в РФ: Знищимо всіх, хто прийде зі зброєю

++20.15++

Рішення РФ щодо проведення мобілізації є підтвердженням того, що Збройні сили України дали гідну відсіч противнику після початку повномасштабного вторгнення, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - написав Залужний у Telegram.

++20.10++

Україна розраховує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення 24,5 мільярда доларів від США, 15 мільярдів доларів від МВФ та 12 мільярдів доларів від ЄС та інших донорів. Про це йдеться у презентації проєкту держбюджету-2023, опублікованому на сайті мінфіну.

++19.30++

Росія звільнила 10 військовополонених, включаючи громадян США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко, які були захоплені в Україні. Домовитись про їхнє звільнення вдалося за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана, повідомляє Reuters з посиланням на неназваного саудівського чиновника. Літак з ув'язненими в середу приземлився в королівстві.

++19.01++

Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень внаслідок обстрілу росіянами Червоногригорівської та Марганецької громад Дніпропетровської області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram. Також в середу російські війська завдали удару по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Байден: РФ порушила Статут ООН

++18.50++

Росія порушила статут ООН, вторгнувшись в Україну, заявив президент США Джо Байден. "Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу. "Ніхто не погрожував Росії, ніхто не шукав із нею конфлікту", - додав він.

На його переконання, війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах. "США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав глава Білого дому.

Також він нагадав, що США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу на понад 25 мільярдів доларів.

++18.18++

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що, оголосивши часткову мобілізацію, президент Росії Володимир Путін запустив у своїй країні процеси, які врешті-решт поховають його самого. "Оголошена Путіним мобілізація й ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", - написав Кличко у Facebook. Він також підкреслив, що цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що "зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори".

++18.05++

Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими провели огляд катівні, яку облаштувала російська армія під час окупації міста. "Під час окупації Куп'янська російські військові зайняли поліцію, де в напівпідвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти завдавали людям фізичного, психологічного насильства. У камері, де мають утримуватися чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами постраждалих, вони спали почергово, бо не було місця", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. Наразі правоохоронці встановлюють усіх постраждалих від дій військовослужбовців країни-агресора.

++17.41++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "небезпечними та безвідповідальними" погрози глави Кремля Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війни проти України. "Це небезпечна та безвідповідальна ядерна риторика. Вона не є новою, оскільки він (Путін. - Ред.) робив це багато разів раніше. Він знає, що ядерна війна ніколи не має вестися і що її неможливо виграти, і це матиме безпрецедентні наслідки для Росії", - попередив генсек альянсу, виступаючи на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує AFP.

Він наголосив, що НАТО чітко дасть зрозуміти Москві, що готове себе захистити. "Те, як саме ми відреагуємо, звичайно, залежить від конкретної ситуації та від того, якого роду зброю вони можуть застосувати", - сказав Столтенберг. Однак, за його словами, "найважливішим є запобігти тому, щоб це сталося".

Також, на думку генсека НАТО, остання промова Путіна свідчить про те, що "війна не йде відповідно до плану, він (Путін. - Ред.) дуже сильно прорахувався". Оголошена Москвою часткова мобілізація призведе до ескалації конфлікту й "означатиме більші страждання, більші втрати життів", переконаний Столтенберг.

++17.26++

У Білорусі не планують оголошувати мобілізацію за прикладом Росії, повідомив у середу державний секретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович. "Мобілізація - це не про нас, народ Білорусі і країна мобілізовані і так", - сказав він у середу в Мінську, цитує "Інтерфакс".

++17.08++

У Запоріжжі у середу відбулося декілька влучань ракет у три райони міста, троє обсі внаслідок ударів постраждали, один із яких отримав контузію, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Поки що відомо про п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру. Уражені об'єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Відомо про трьох постраждалих. Один із них госпіталізований з діагнозом контузія, його стан стабільний", - написав він у Telegram.

США серйозно сприймають ядерні погрози Путіна

++17.05++

Вашингтон серйозно ставиться до слів президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю, але поки що не бачить необхідності змінювати власну стратегічну позицію, заявив у середу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. "Говорити таким чином для ядерної держави - це безвідповідальна риторика. Але це не схоже на те, як він (Путін. - Ред.) говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це серйозно", - зауважив Кірбі. Він також додав, що Вашингтон стежить за стратегічною позицією Росії. "Якщо доведеться, ми змінимо нашу (позицію). Ми не бачимо ознак того, що це потрібно прямо зараз", - сказав він.

++16.29++

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світ не дозволить главі Кремля Володимиру Путіну застосувати у війни проти України ядерну зброю. "Я не думаю, що він (Путін. - Ред.) застосує ядерну зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому застосувати цю зброю", - сказав Зеленський в інтерв'ю Bild TV у середу. "Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо також частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо робити ці компроміси", - додав президент України.

Він також переконаний, що оголошення часткової мобілізації в РФ свідчить про провали російської армії у війні проти України. "Він бачить, що його підрозділи просто втікають", - зауважив Зеленський, додавши, що Путін "хоче втопити Україну в крові, включаючи кров його власних солдатів". Також президент пообіцяв, що, попри наміри провести "референдуми" на окупованих Росією територіях, Україна "крок за кроком діятиме відповідно до наших планів". "Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію", - зауважив Зеленський.

Військовий облік жінок: обов’язковий чи добровільний? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++16.19++

Верховна Рада має намір дозволити жінкам ставати на військовий облік лише за їхнім бажанням, за винятком тих, хто має медичну спеціалізацію. Відповідний законопроєкт №6482 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" підтримали в першому читанні 267 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Законопроєкт пропонує, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю з переліку, затвердженого міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Водночас законопроєкт передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

++16.12++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що президент РФ Володимир Путін своїм рішенням про проведення часткової мобілізації виявив неповагу до керівництва країн, які закликали до дипломатичного вирішення війни РФ проти України. "Путін виявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та припинення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій у нього немає шансів перемогти", - написав Кулеба у Twitter у середу.

Рада повернула акцизи на пальне

++16.08++

Верховна Рада встановила акцизи на пальне у розмірі: 100 євро за 1000 літрів для бензину, дизельного палива та біопалива, 52 євро за 1000 літрів для газу. Для військових акциз становитиме 0 євро/1000 літрів. Ця пільга буде діяти винятково для міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. За ухвалення відповідного законопроєкту у середу проголосували 255 депутатів, передають "Українські новини". Акциз на пальне було скасовано у середині березня цього року.

++15.55++

Верховна Рада у середу ухвалила заяву, в якій закликає міжнародне співтовариство запровадити додаткові жорсткі заходи проти Росії та її керівництва через оголошені плани провести "референдуми" у окупованих регіонах України і в подальшому їх анексувати, повідомляє сайт парламенту.

В Верховній Раді наголошують - наразі йдеться вже не тільки про анексію частин України, останні дії також "надають можливість Російській Федерації продовжувати тероризувати світ погрозами використання ядерної зброї, ставлячи тим самим під пряму загрозу існування не лише Європейського континенту, але й усього людства загалом".

Розпочату в РФ часткову мобілізацію в українському парламенті вважають свідченням нової хвилі ескалації російської збройної агресії, яка призведе до розширення масштабів війни проти України, "що матиме руйнівні наслідки як для усієї Європи, так і для всього світу".

Верховна Рада закликає світове співтовариство вжити всіх можливих заходів для застереження РФ від проведення "референдумів"; збільшити надання комплексної, у тому числі оборонної та військово-технічної допомоги Україні; створити дієвий механізм притягнення до відповідальності РФ, її політичного та військового керівництва за порушення міжнародного права, вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема - геноциду українського народу.

++15.23++

Після оголошення в Росії часткової мобілізації для продовження війни в Україні Китай закликав сторони до припинення вогню. "Ми закликаємо відповідні сторони реалізувати припинення вогню через діалог та консультації та якнайшвидше знайти рішення, яке враховує законні безпекові інтереси усіх сторін", - заявив у середу речник МЗС Китаю, цитує AFP.

У Раді Європи засудили плани провести "референдуми"

++15.08++

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вважає оголошення про "референдуми" на окупованих територіях України знущанням над демократією. "Оголошені так звані референдуми на українських територіях, окупованих російськими військами, - це подальша ескалація конфлікту і тривале порушення територіальної цілісності України. Такі "референдуми", які окупаційні сили проводять під прицілом і з порушенням основних демократичних принципів, не визнані. Ми відкидаємо це знущання над демократією і підтверджуємо нашу відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави-члена України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві Пейчинович-Бурич.

++14.57++

Ще за кілька годин до оголошення про часткову мобілізацію в РФ авіаквитки в один кінець з Росії до Туреччини були розпродані на найближчі дні, повідомляє агенція dpa з посиланням на дані двох турецьких авіаперевізників.

Так, на сайті Turkish Airlines квитки розпродали на найближчі три-чотири дні з московського аеропорту Внуково до турецьких міст Стамбул, Анкара та Анталія. Турецька авіакомпанія планує збільшити кількість рейсів із Росії, якщо попит збережеться, повідомив агентству представник авіакомпанії. Найдешевша ціна квитків на рейси з Москви в Стамбул складала понад 80 тисяч рублів (більше 1,3 тисячі євро), а найвища - 173 тисячі рублів.

Також розпродала всі квитки на рейси з Москви до Стамбула до суботи приватна авіакомпанія Pegasus.

Туреччина, Вірменія та ОАЕ - одні з небагатьох напрямків, куди росіяни можуть літати за кордон в умовах західних санкцій, а до перших двох - навіть без віз.

++14.36++

Країни-члени Європейського Союзу обговорили спільні дії щодо відповіді на продовження агресивної війни РФ проти України, повідомив речник Європейської комісії Петер Стано. За його словами, йдеться про всі аспекти агресії, скоєні злочини, псевдореферендуми та виявлення місць масових поховань. Стано наголосив, що "фіктивні, незаконні референдуми", які Москва підтримує в українських тимчасово окупованих регіонах, не будуть визнані. Водночас він відмовився оголошувати про подальші санкції проти Росії, оскільки обговорення є конфіденційними, повідомляє Reuters.

При цьому речник Єврокомісії звинуватив президента РФ Володимира Путіна в "дуже небезпечній ядерній авантюрі" та додав, що міжнародна спільнота повинна тиснути на нього задля "припинення такої необачної поведінки". Рішення Путіна про часткову мобілізацію Стано назвав доказом того, що російський президент - "у розпачі" та лише прагне посилити кризу. "Це лише ще один доказ того, що Путін не зацікавлений у мирі, він зацікавлений в ескалації цієї агресивної війни", - наголосив речник Єврокомісії.

Своєю чергою глава Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що підтримка Києва з боку Євросоюзу залишатиметься непохитною. "Кремль оголошує про мобілізацію в Міжнародний день миру, в той час як в Генасамблеї ООН країни працюють заради співпраці, безпеки та процвітання. У цій війні лише один агресор - Росія і одна країна, яка зазнає агресії - Україна", - написав він у Twitter.

++14.24++

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Попередньо відомо про влучання по об'єктах інфраструктури. Інформація уточнюється, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++14.14++

Німеччина у відповідності до санкцій Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України заморозила активи російських громадян щонайменше на 4,9 мільярда євро. Про це повідомляє німецький Spiegel із посиланням на документ від міністерства економіки ФРН.

++14.08++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію сигналізує про те, що кампанія Росії в Україні "не йде успішно". Про це на пресконференції заявив заступник його речника Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Buechner).

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, реагуючи на указ Путіна, заявив, що Росія намагатиметься знищити Україну та змінити її кордони. Він наголосив, що цього не можна допустити та закликав до збільшення допомоги Україні. "Ми зробимо все можливе з нашими союзниками, щоби НАТО ще більше підтримувало Україну, щоби вона могла захистити себе", - цитує Моравецького Reuters.

У міністерстві оборони Фінляндії сказали, що уважно стежать за ситуацією в Росії після заяви Путіна, а в міністерстві оборони Литви повідомили, що підвищили бойову готовність сил швидкого реагування армії "для запобігання будь-яким провокаціям з російської сторони". "Оскільки військова мобілізація Росії також буде проведена в Калінінградській області, Литва не може просто спостерігати", - написав у Facebook литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

++13.59++

З масового поховання в Ізюмі ексгумували тіла 263 загиблих, у тому числі двох дітей. Всього там виявили 450 поховань вбитих і закатованих громадян та одну братську могилу військових.

"Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їхніх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців", - ідеться у повідомленні поліції Харківської області. Слідчо-оперативні групи також працюють в Ізюмському районному управлінні поліції, де виявили одну з тортурних кімнат.

++13.47++

Засекречений пункт указу президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію стосується кількості призовників, які підпадатимуть під неї. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Деталі повідомляти він відмовився.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше казав, що під указ підпадуть 300 тисяч резервістів.

++13.33++

Великобританія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу та сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єркою Великобританії Ліз Трасс у Нью-Йорку, де проходить засідання генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

За його словами, під час зустрічі також обговорювалось питання постачання зброї Україні. Крім того, політики домовились створити робочу групу для підготовки Конференції з відновлення України, яка має відбутися наступного року у Великобританії.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що обговорює з німецькими партнерами допомогу українській столиці для проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану. Зокрема, він попросив віцеканцлера ФРН, міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck) надати генератори та мобільні пункти обігріву. "Нагадаю, столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто", - написав Кличко у Telegram.

++13.15++

У Росії закликають виходити на протести проти мобілізації

Російський "Молодіжний демократичний рух "Весна" закликав громадян РФ вийти на акції протесту по всій країні проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Російський солдат на параді 9 травня в Москві Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Planet Pix/ ZUMAPRESS.com/picture alliance

Рух закликав громадян вийти на всеросійську акцію протесту під назвою "Ні могилізації!" 21 вересня о 19.00 за місцевим часом у центрах усіх російських міст.

Активісти пообіцяли оголосити про місця проведення акцій у Москві та Санкт-Петербурзі найближчим часом, а в регіонах закликали самостійно обирати майданчики та повідомляти про них.

Читайте детальніше: У Росії закликають виходити на протести проти мобілізації

++12.59++

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації заявив, що не можна піддаватися російському шантажу та треба всіма силами допомагати Україні. "Росія настільки ж небезпечна для Європи та миру в світі сьогодні, наскільки була нацистська Німеччина минулого століття", - написав він у Twitter.

Міністр повідомив, що Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші візи громадянам Росії, які ухилятимуться від мобілізації, а також не змінюватиме запроваджені з 19 вересня обмеження на перетин кордону для російських громадян з шенгенськими візами, які хочуть потрапити до Європейського Союзу через латвійський кордон.

Він також зазначив, що Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій через оголошену в РФ мобілізацією. "Необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні", - пояснив він.

++12.48++

Міністерство оборони США уклало 15 вересня угоду з компанією AeroVironment на закупівлю тактичних ударних дронів Switchblade 600 на 2,2 мільйона доларів для України. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Пентагону 20 вересня. Строки поставок не уточнюються.

++12.35++

Німеччина провела обшуки на віллі російського бізнесмена Усманова - ЗМІ

Німецька влада провела 20 вересня рейди у 24 місцях у рамках розслідування щодо особи, підозрюваної в порушенні санкцій, запроваджених щодо Росії за війну проти України.

Алішер Усманов Фото: picture-alliance/Sputnik/I. Pitalev

Прокуратура Мюнхена повідомила, що рейди проводили в будинках і квартирах по всі Німеччині. За даними слідства, росіянин перебуває в європейському санкційному списку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та використовував заморожені кошти для оплати праці охоронців свого майна.

Офіційно особу підозрюваного не підтверджують, але за повідомленням місцевих ЗМІ, під рейд потрапила щонайменше одна вілла російського олігарха Алішера Усманова.

Читайте детальніше: У Німеччині провели обшуки в російського олігарха Алішера Усманова

++12.27++

Одну з центральних вулиць Дніпра, вулицю Шмідта, перейменували в Степана Бандери. Про це повідомив мер міста Дмитро Філатов у Facebook.

++12.17++

За час роботи "зернової угоди" з українських портів вийшло 177 суден із чотирма мільйонами тонн зерна до країн Азії, Африки та Європи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками Global Food Security Summit, організованого Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом і Африканським союзом.

Він також розповів, що на доручення президента України Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення про відправлення країнам Африки, які голодують, 50 тисяч тонн пшениці в якості гуманітарної допомоги.

++12.05++

Вночі російська армія влучила в будинок у Кураховому Донецької області. За попередньою інформацією, озвученою головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленко, поранені 12 людей, в тому числі дві дитини. Ще одна людина може бути під завалами. Рятувальники продовжують пошукову операцію.

Також уночі авіаударів зазнали Бахмут і Сіверськ. "У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо", - написав Кириленко у Telegram. У Новоукраїнці снаряд влучив у подвір'я одного з будинків. Інформація щодо постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється. Вранці під артилерійський обстріл потрапив Торецьк. Пошкоджена адміністративна будівля, цивільні не постраждали.

За минулу добу внаслідок обстрілів з боку РФ загинули шестеро мирних жителів, ще 20 отримали поранення.

++11.56++

Німеччина націоналізує імпортера російського газу Uniper

Німеччина націоналізує енергетичний концерн Uniper, який постраждав через кризу, спричинену скороченням постачання газу з Росії.

Фото: Ina Fassbender/AFP

У рамках стабілізаційних заходів уряд ФРН викупить 99 відсотків активів компанії.

Капітал концерну, який був найбільшим імпортером російського газу в Німеччину, збільшать на вісім мільярдів євро, а ще майже пів мільярда євро спрямують на купівлю акцій основного акціонера Uniper - фінської Fortum Oyj. Про це повідомило німецьке міністерство економіки.

Читайте детальніше: Німеччина націоналізує імпортера російського газу Uniper

++11.43++

Папа Римський Франциск назвав українців "благородними" людьми, яких мучать та катують. При цьому, як повідомляє Reuters, він вкотре не назвав Росію причиною страждань народу України.

++11.24++

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) назвав указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію "черговим неправильним кроком Росії", щодо реакції на який партнери консультуватимуться.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав його "спробою подальшої ескалації війни проти України та черговим доказом того, що Росія - агресор". "Необхідно допомогти Україні. Це в наших власних інтересах продовжувати робити це", - цитує його агенція Reuters.

Прем'єр міністр Нідерландів Марк Рютте також наголосив на важливості продовження підтримки Європою України. Звернення Путіна він назвав ознакою "паніки". "Його риторика щодо ядерної зброї - це те, що ми чули багато разів раніше. Все це частина риторики, яку ми знаємо. Я би радив

залишатися спокійними", - сказав Рютте мовнику NOS.

У свою чергу речник міністерства закордонних справ Китаю закликав "всі сторони до діалогу, консультацій та пошуку шляху вирішення безпекових занепокоєнь всіх сторін".

++11.10++

Порушення президентом РФ Володимиром Путіним власних обіцянок не мобілізовувати частину свого населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що вторгнення в Україну провалюється, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. "Він (Путін. - Ред.) і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, які були слабо забезпечені та погано керувалися. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає глобальним ізгоєм", - цитує Воллеса міноборони Великобританії у Twitter.

У свою чергу посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс після відеозвернення Путіна написала в Twitter: "Путін досі відмовляється зрозуміти Україну. Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінюють цієї істотної слабкості".

++11.00++

Білий дім офіційно повідомив, що президент США Джо Байден номінував на посаду посла в Росії Лінн Трейсі. Зараз вона очолює американську дипломатичну місію у Вірменії. Дипломатка володіє російською мовою. До призначення посолкою у Вірменії в 2019 році вона була старшою радницею в справах РФ у Бюро Державного департаменту США в справах Європи та Азії, а до того працювала заступницею посла в Росії.

Посол США Джон Салліван покинув Москву 4 вересня, замість нього тимчасовою повіреною працює Елізабет Руд. Трейсі стане першою жінкою на посаді посла США в РФ. Про строки її приїзду до Москви в Білому домі не повідомили.

++10.46++

В Офісі президента України прокоментували оголошення часткової мобілізації в РФ. "Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав у Twitter радник керівника Офісу Михайло Подоляк.

За даними російських ЗМІ, указ про мобілізацію обмежує виїзд з країни тих, хто стоїть на військовому обліку. В самому указі такого пункту немає, водночас вони зауважують, що за законом РФ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадянам на військовому обліку з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів і федеральних органів виконавчої влади.

Крім того, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що депутати Державної думи РФ і сенатори Ради федерації не підлягатимуть мобілізації. В указі Путіна такого пункту немає, водночас у ньому зазначається, що категорії тих, кому дається право на відстрочку, визначається урядом, а один із пунктів засекречений.

++10.30++

РФ хоче стримати наступ ЗСУ завдяки "референдумам" - ISW

Президент РФ Володимир Путін сподівається стримати контрнаступ Збройних сил України завдяки анексії окупованих територій після так званих "референдумів", щоби звинуватити Україну в "нападі на Росію". Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський прапор після звільнення міста Ізюм на Харківщині Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Аналітики вважають, що плани Кремля з анексії окупованих територій України націлені насамперед на внутрішню аудиторію. При цьому на їхню думку, незаконна анексія окупованих українських територій дозволить Кремлю "законно" та відкрито направляти військовозобов'язаних на війну. Водночас в ISW переконані, що ці заходи не дозволять РФ захистити окуповані території: "Путін не має ані часу, ані ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".

Читайте докладніше: РФ хоче стримати наступ ЗСУ за допомогою "референдумів" - ISW

++10.22++

Мобілізація є ознакою слабкості та провалу Росії, заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк. Вона також прокоментувала плани РФ щодо проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях. "Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала дипломатка в Twitter.

++10.11++

Російська армія завдала 20 вересня артилерійських ударів по об'єкту критичної інфраструктури в селі Шевченкове Миколаївської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Постраждалих внаслідок обстрілу не було. Водночас через обстріли РФ села Білозірка одна людина зазнала поранень.

++09.58++

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудили російський план проведення "референдумів" на окупованих українських територіях. "Будь-які вибори чи референдуми на території України можуть бути оголошені та проведені лише законною владою", - йдеться у спільній заяві чинного глави ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, генеральної секретарки ОБСЄ Хельги Шмід (Helga Maria Schmid), глави парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарети Седерфельт в директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі.

У заяві зазначається, що поки триває війна, будь-які подібні акції "суперечитимуть міжнародним стандартам і зобов'язанням з міжнародного гуманітарного права, і тому їхні результати не матимуть жодної юридичної сили".

++09.40++

Росія мобілізує 300 тисяч резервістів - міністр оборони РФ

За указом президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію призову підлягатимуть 300 тисяч резервістів. Про це повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Він також заявив, що Росія "на сьогоднішній день воює вже не стільки з Україною та українською армією, скільки з колективним Заходом плюс НАТО".

Міністр оборони РФ стверджує, що за час повномасштабної війни загинули більше 60 тисяч українських військових, а були поранені більше 40 тисяч, при цьому серед російських військових загинули менше шести тисяч.

++09.09++

Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії

Президент РФ Володимир Путін виступив із відеозверненням. "Для захисту нашої батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, для забезпечення безпеки нашого народу і людей на "звільнених територіях" вважаю необхідним підтримати пропозицію міністерства оборони і генерального штабу про проведення в РФ часткової мобілізації", - заявив він.

Володимир Путін Фото: Konstantin Zavrazhin/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

За його словами, призову підлягатимуть громадяни, які перебувають в запасі, а також ті, хто проходив службу в збройних силах, "мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід". Призовники перед відправкою до військових частин проходитимуть додаткову підготовку.

Указ про часткову мобілізацію підписаний. Мобілізаційні заходи розпочнуться від сьогодні.

Крім того, Путін заявив: "Хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження (...) При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми безумовно використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф".

++08.59++

Армія РФ обстріляла вночі Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. "Росіяни ударили по житлових кварталах зі ствольної артилерії", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Зокрема, двічі під обстріл потрапив Нікополь. "Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів", - розповів Резніченко.

У Криворізькому районі під вогонь потрапила Зеленодольська громада. "Люди цілі. У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей", - написав голова ОВА у Telegram.

++08.47++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи на генасамблеї ООН у Нью-Йорку, наголосив, що російські натяки на можливість застосування ядерної зброї під час війни в Україні - абсолютно неприйнятні. За його словами, така поведінка Росії є "серйозною загрозою миру та безпеці міжнародної спільноти".

Кісіда також закликав до реформи організації, яка має поновити авторитет Ради Безпеки ООН.

++08.28++

Шольц і Макрон звинуватили Путіна в імперіалізмі

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй, назвав вторгнення військ РФ в Україну відродженням імперіалізму.

Генасамблея ООН у Нью-Йорку Фото: Mary Altaffer/AP/picture alliance

За його словами, "те, що ми спостерігаємо починаючи з 24 лютого, - це повернення до часів імперіалізму та колоній". Макрон зазначив, що сучасний імперіалізм, не будучи ні європейським, ні західним, "набуває форми територіального вторгнення, що спирається на гібридну та глобалізовану війну, яка використовує ціни на енергоресурси, продовольчу безпеку, ядерну безпеку, доступ до інформації та міграцію населення як зброю".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на генасамблеї ООН також назвав дії президента РФ Володимира Путіна "неприкритим імперіалізмом". За його словами, "загарбницька війна Росії проти України нічим не виправдана, Путін веде її з однією єдиною метою - заволодіти Україною". Шольц закликав ООН не допустити перемоги РФ у війні проти України.

Читайте детальніше: Шольц в ООН звинуватив Путіна в "неприкритому імперіалізмі"

++08.07++

Вночі російські солдати обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, чим пошкодили обладнання зв'язку енергоблоку №6, повідомляє українська енергогенеруюча компанія "Енергоатом". "Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. О 02.00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" закликав Міжнародне агентство з атомної енергії до більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти ядерних об'єктів України, допомоги в деокупації Запорізької АЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо українських атомних електростанцій.

++08.02++

Вночі ракетного удару з боку РФ зазнав Холодногірський район Харкова. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", - повідомив мер міста Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що 10 людей вдалося врятувати. За іншою адресою є один поранений. "В обох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки", - розповів Терехов.

Один із ударів армія РФ здійснила по інфраструктурному об'єкту. Частково зруйновані будівлі, виникла пожежа.

++07.53++

Збройні сили України (ЗСУ) за минулу добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб ЗСУ.

Українська авіація протягом доби вдарила по 19 районах зосередження живої сили і техніки РФ та по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили один російський літак СУ-25 і чотири безпілотники. Українські ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по понад 40 російських об'єктах, серед яких склади боєприпасів, артилерійські позиції, райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Російські солдати за добу завдали вісім ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, в результаті чого постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів.

++07.44++

Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко та керівництво Офісу президента провели ввечері 20 вересня зустріч у режимі відеоконференції з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

Українська сторона повідомила, що в ході контрнаступальної операції звільнила майже 8,5 тисяч квадратних кілометрів території на сході країни, а також закликала підтримати ініціативу стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

++07.39++

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні високого рівня генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо продовольчої безпеки.

Він повідомив, що за вісім місяців цього року світовий ринок отримав майже на 10 мільйонів тонн української аграрної продукції менше, ніж минулого. "Це плюс десятки мільйонів людей, що опинилися на межі голоду чи голодують. І це лише початкові наслідки російської блокади наших портів, російських намагань ракетними ударами завадити нам будувати нову логістику експорту й аморальної політичної гри з коливаннями продовольчих цін. Росія повинна за це відповідати", - наголосив президент України.

Він висловив переконання, що Росія має отримати найжорсткішу реакцію світу за те, що провокує голод: "Реакцію, як за застосування зброї масового ураження - хімічної, біологічної чи ядерної. Бо поширення голоду - це така ж аморальна й нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій чи радіації. Це позиція України. Це позиція нації, яка втратила мільйони людей унаслідок голодоморів".

У середу Зеленський виступить у відеоформаті на загальних дебатах генасамблеї ООН.

++07.27++

Зеленський: Шум і анонси з РФ не міняють позицій України

Ситуація на передовій свідчить про те, що ініціатива - за Україною, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на середу. "Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", - додав він.

Зеленський акцентував, що позиції України не змінюються "від шуму чи будь-яких анонсів" з Росії. "І я дякую всім друзям і партнерам України за масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми", - додав він. За його словами, Україна бачить розуміння не лише партнерів, а й тих держав, які "намагалися триматись осторонь". "Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - сказав Зеленський у зверненні.