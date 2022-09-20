РФ переводить десантників з Сирії до України - генштаб ЗСУ

209-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 20 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 вересня.

На цій сторінці DW стежила за подіями вівторка, 20 вересня (час київський).

++22.50++

Плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України - це спроба силової зміни кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Євросоюз рішуче засуджує ці плани РФ і наголошує, що їхні результати будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами. "Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії", - наводить слова Борреля Європейська служба зовнішніх справ.

++22.35++

Фінляндія пропонує включити заборону туристичних віз для громадян РФ до переліку санкцій ЄС, а також просить Європейську комісію розробити спільні для країн Шенгенської зони рекомендації, за якими росіянам будуть анулювати візи, повідомило у вівторок міністерство закордонних справ Фінляндії.

++22.03++

Російські війська у вівторок, 20 вересня, безуспішно намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища в Харківській області, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Загалом росіяни нанесли сім ракетних та 20 авіаційних ударів, 15 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню військові та цивільні об’єкти на території України. Внаслідок цих атак постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Через успішний супротив атакам росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. "Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ", - зазначають в генштабі.

Через невдалу "приховану мобілізацію" Росія вирішила вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з території Сирії та перекинути в Україну, повідомляє генштаб.

++21.34++

Якщо Росія анексує нові регіони України, це має стати приводом для дебатів щодо постачання Києву важкого озброєння, такого як бойові танки, адже це також змінює "ситуацію в Європі та розуміння того, що ми повинні робити", заявив у вівторок президент Естонії Алар Каріс, повідомляє dpa.

Він також закликав до запровадження нових санкцій Європейського Союзу проти Москви.

++21.00++

Російські "референдуми" на окупованих територіях України не будуть визнані міжнародним співтовариством, заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон. "Якби ідея "референдуму" на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно", - цитує його слова Reuters.

Він додав що ці ініціативи РФ є "пародією", а також "цинізмом" і черговою провокацією з боку Москви.

Водночас Макрон планує поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним. "Очікується, що протягом найближчих днів ми проведемо розмову з президентом Путіним, зокрема щодо атомного питання (про ЗАЕС - ред.)", - цитує Макрона "Інтерфакс".

++20.22++

CША ніколи не визнають претензій Росії на анексовані частини України, заявив у вівторок радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. "Ці "референдуми" є посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародної системи", - цитує його агенція AFP.

++19.45++

Президент України Володимир Зеленський у вівторок обговорив телефоном з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом актуальні безпекові питання, повідомив у Twitter голова української держави.

++19.27++

"Референдуми", які Росія планує провести на окупованих територіях України 23-27 вересня, не матимуть легітимності та не змінять характеру загарбницької війни РФ проти України. "Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України", - написав у Twitter у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

++18.51++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) засудив наміри провести "референдуми" в Україні, назвавши їх "фікцією", яку має відкинути міжнародна спільнота. "Чітко зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті і не підпадають під дію міжнародного права", - сказав Шольц журналістам, беручи участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Канцлер назвав таку підготовку до голосувань за приєднання до РФ "частиною наміру імперіалістичної агресії" Росії.

++18.40++

Україна закликає міжнародних партнерів до нових санкцій проти РФ та визнання її державою спонсором тероризму через наміри провести протиправне голосування на окупованих територіях.

"Особи, які будуть організовувати псевдореферендуми, стануть об'єктом кримінальних проваджень, компетентні органи України вживатимуть заходи щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності", - йдеться у заяві МЗС України. У міністерстві наголосили, що "фейкові плебісцити не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України".

++18.31++

Україна і надалі звільнятиме свої території, попри "референдуми" про приєднання до РФ на окупованих територіях, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав він у Twitter.

++18.00++

Президент Бразилії Жаір Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку закликав до негайного припинення вогню в Україні, одночасно критикуючи санкції проти Росії за вторгнення.

Політик заявив, що Бразилія не вважає односторонні санкції найкращим способом вирішення конфлікту, додавши, що рішення можна знайти лише шляхом діалогу та переговорів, передає Reuters.

++17.40++

Президенту Україну Володимиру Зеленському дозволили у винятковому порядку звернутися до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) по відеозв'язку. Всіх інших світових лідерів, які хочуть виступити на Генасамблеї, попросили прибути на зібрання, яке проходить у Нью-Йорку, особисто, повідомляє агенція AFP.

Відкриваючи у вівторок щорічне засідання ГА генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про жахливий стан планети, спровокований, зокрема, зростанням цін, глобальним потеплінням та вбивчими конфліктами. "На горизонті зима глобального невдоволення", - попередив він.

++17.25++

Держпідприємство "Укрзалізниця" та німецький залізничний концерн Deutsche Bahn підписали у Берліні меморандум про підтримку, який передбачає допомогу у відбудові української залізничної інфраструктури. Він передбачає співпрацю між сторонами для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів, повідомляє пресслужба української компанії.

"Такі довгострокові цивільні партнерства, які зміцнять країну під час цієї вирішальної фази війни та після неї, є важливим фактором", - зазначив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) під час підписання меморандуму.

Партнерство між компаніями має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці дочірньої компанії Deutsche Bahn - DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між "широкою" українською та європейською коліями. Польські та румунські дочірні компанії DB Cargo вже використовують залізничні мережі поблизу кордону для транспортування великої кількості зерна. Це залізничне сполучення є корисною альтернативою морському шляху з України, оскільки цим маршрутом все ще важко скористатися.

++16.50++

Уряд США передав Києву 11 кілометрів труб і трубопровідну арматуру на суму 1,3 мільйона доларів, щоб відновити пошкоджені ракетними ударами ділянки тепломереж. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. Ця підтримка дасть змогу відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тисяч мешканців столиці.

++16.00++

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс засудив підготовку до "референдумів" щодо приєднання до РФ в окупованих регіонах України. "Очевидно Росія просувається вперед з організацією фейкових референдумів на окупованих територіях України, міжнародне співтовариство має відхилити цей крок, має бути запроваджено більше санкцій і Україна повинна отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію, ми повинні сказати "ні" російському шантажу", - написав він вівторок в Twitter.

Читайте докладніше: В окупованих регіонах України обрали дати "референдумів"

++15.20++

У самопроголошених утвореннях "ДНР" та "ЛНР" озвучили дати "референдумів" про приєднання до РФ. Так звані голосування у "республіках" хочуть провести з 23 по 27 вересня, повідомляють сепаратистські ресурси.

++14.50++

Громадяни України практично одноголосно підтримують українську армію на тлі повномасштабного російського вторгнення, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). "Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним - на рівні 95 відсотків", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок. Відзначається, що президенту України Володимиру Зеленському довіряє 81 відсоток респондентів.

++14.45++

Сховища природного газу в Німеччині у підготовці до зимового опалювального сезону зараз заповнено більш ніж на 90 відсотків. Вони продовжують стабільно поповнюються, попри те, що Росія припинила постачання через трубопровід "Північний потік", повідомив глава Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller). Утім, попри значні запаси газу, Мюллер все таки закликав "продовжувати економити" газ.

++14.25++

Американська компанія PepsiCo припинила виробництво у Росії напоїв, зокрема, Pepsi, 7UP та Mountain Dew. "Всі концентрати в Росії було вичерпано і виробництво припинилося", - заявив представник компанії.

++14.20++

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав шантажем заяви про проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - написав він у вівторок у Telegram.

У США обговорюють можливість постачання Києву сучасних танків

++14.10++

Нині обговорюється можливість надання Україні сучасних танків, повідомив високопоставлений представник міністерства оборони США. "Танки абсолютно на порядку денному, поряд з іншими сферами. Ми дивимося на українські збройні сили загалом і думаємо на майбутнє про те, які можливості їм знадобляться і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей", - сказав він на брифінгу, текст якого розміщено на сайті міністерства оборони США у понеділок.

На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про передачу техніки в майбутньому чи для поточних боїв найближчими місяцями, чиновник зазначив, що оперативно Україні може бути надано танки радянського типу, проте США "відкриті для інших варіантів за умови, що буде забезпечено навчання, технічне обслуговування та підтримку". Чиновник наголосив, що в міноборони США розуміють, що настане день, коли Збройні сили України, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні зі стандартами НАТО.

Читайте також: Шольц про танки для Києва: Ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень

++13.37++

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що попри постачання Україні озброєнь, надання їй фінансової допомоги, альянс не перебуває у стані війни з Росією. "НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком зрозуміло, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною чіткістю, що ми захищатимемо кожен дюйм території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - заявив Бауер в оприлюдненому у вівторок інтерв'ю телерадіомовленню Естонії ERR.

Саміт НАТО: західна зброя для України і розширення Альянсу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Глава військового комітету нагадав, що в НАТО тривалий час розглядали Росію як партнера, з яким були розбіжності, але яку не вважали загрозою: "Тепер у останній стратегічній концепції на саміті у Мадриді ми сформулювали, що Росія є головною та безпосередньою загрозою".

++13.25++

Нижня палата російського парламенту у понеділок внесла пакет поправок до законопроєкту про внесення змін до Кримінального кодексу РФ, що було ухвалено у першому читанні у липні. У вівторок очікується друге та, можливо, третє читання. Поправками вводиться набір нових статей КК РФ: "Добровільна здача в полон" (стаття 352.1) та "Мародерство" (стаття 356.1). За здачу в полон, зокрема, загрожує термін позбавлення волі від 3 до 10 років, якщо немає ознак державної зради. За мародерство - аж до 15 років колонії. У переліку обтяжуючих обставин з'являється скоєння злочину "під час мобілізації чи воєнного стану " (стаття 63.).

Окрім того, росіян, які перебувають у запасі, зобов'яжуть брати участь у військових зборах, а неявку на них прирівняють до "самовільного залишення місця служби", яке в умовах "воєнного стану" каратиметься позбавленням волі до десяти років, випливає з поправок до законодавства, які 20 вересня у другому читанні розглядала Держдума.

++13.00++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що закінчення війни в Україні можливе лише при поверненні їй територій, захоплених Росією. "Якщо говорити про відновлення миру в Україні, повернення захоплених земель має стати дуже важливим завданням. Це те, чого очікують, те, що потрібно... Захоплені землі буде повернуто Україні", - так Ердоган відповів на запитання в інтерв'ю американському телеканалу PBS. У тому ж інтерв'ю турецький президент зазначив, що на саміті ШОС говорив про це з російським колегою, і, за його враженням, "Путін хоче якнайшвидше закінчити війну".

Брюссель затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофіну Україні

++12.28++

Рада ЄС у вівторок формально ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі 5 мільярдів євро, повідомляє пресслужба Ради ЄС. У повідомленні нагадується, що виділення цієї допомоги було погоджено 9 вересня міністрами фінансів ЄС. "Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно ухвалено після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у повідомленні. У ньому уточнюється, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Європейським Союзом, яка вже надається у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

++12.22++

Тіла 25 українських захисників повернуто Україні, повідомляється на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок. "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

"Референдуми" готують через паніку у Кремлі - ISW

++12.12++

Термінове обговорення 19 вересня представниками російської окупаційної влади необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей вказує на те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку маріонеткових сил і деяких представників Кремля, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). "Часткова анексія на цьому етапі також поставить Кремль у дивне становище, в якому він вимагатиме, щоб українські війська не окуповували "російську" територію, і принизливе становище, коли він не зможе забезпечити виконання цієї вимоги. Залишається дуже незрозумілим, чи готовий президент Росії Володимир Путін поставити себе у таку у безвихідь із сумнівною вигодою від того, щоб (мати змогу) легше погрожувати НАТО чи Україні ескалацією, яку він, дуже вірогідно, не в змозі здійснити на даному етапі", - повідомляється у звіті аналітиків ISW за 19 вересня. Зазначається також, що українські успіхи у контрнаступі підривають бойовий дух російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.

++11.33++

У німецьких школах нині працює понад три тисячі вчителів та асистентів, які з початку повномасштабного російського вторгнення приїхали з України. Про це у вівторок повідомляє dpa з посиланням на власне опитування, проведене серед міністерств культури та освіти федеральних земель ФРН.

++11.30++

Колишній президент і прем'єр-міністр РФ, нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України щодо приєднання до Росії повністю "змінять вектор розвитку Росії на десятиліття". У дописі в Telegram-каналі Медвєдєв наголосив, що після проведення референдумів і прийняття нових територій до скраду РФ "геополітична трансформація в світі набуде невідворотного характеру". Медвєдєв також наполягає на внесенні правок у конституцію країни, після яких майбутні керівники РФ не зможуть скасувати рішення про приєднання цих територій.

Бербок: Ми твердо стоїмо на боці України

++11.00++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обіцяє, що ФРН й надалі підтримуватиме Україну у її протистоянні російській агресії. "Ми твердо стоїмо на боці України і продовжуватимемо підтримувати її всім необхідним, щоб покласти край війні та незмірним стражданням народу України", - заявила Бербок перед початком 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відкриється у вівторок у Нью-Йорку. За словами міністерки, її учасники, окрім інших тем, обговорять необхідність розслідування "жахливих злочинів, що скоюються від імені Росії в Україні", а також ситуацію навколо українських АЕС, "які Росія використовує як розмінну монету у війні, тим самим мирячись із катастрофою для мільйонів людей щодня".

++10.54++

За інформацією британської військової розвідки, командування Чорноморського флоту РФ майже напевно передислокувало підводні човни класу "Кіло" з порту Севастополя у Криму до Новоросійська у Краснодарському краї РФ. "Це є вкрай ймовірним через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці, яка сталася у зв'язку з посиленням можливостей України здійснювати удари великої дальності. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та основний аеродром морської авіації", - написало міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається далі, гарантія базування російського Чорноморського флоту в Криму, "імовірно, була однією з причин, що спонукали президента РФ Володимира Путіна анексувати цей півострів у 2014 році", а зараз безпека його бази "безпосередньо підірвана агресією Росії, що триває проти України".

++10.30++

Наразі перспективи політико-дипломатичного закінчення війни в Україні "не проглядаються", заявив у вівторок "Інтерфаксу" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

++09.50++

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу слід зняти з порядку денного розгляд можливості запровадження нових санкції проти Росії за розв'язану нею війну проти України. "ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, слід припинити окреслювати заходи, які тільки поглиблюватимуть кризу з поставками енергоносіїв", - йдеться у заяві глави МЗС Угорщини у вівторок, яку цитує агентство Reuters.

Читайте також: Як позначилися санкції Заходу на економіці Росії?

++09.17++

Протягом понеділка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 19 вересня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу - у Торецьку. Ще 12 людей дістали поранень", - написав Кириленко у Telegram у вівторок вранці.

++08.55++

Західні країни навряд чи поставлять Україні винищувачі раніше, ніж за два-три роки після того, як буде ухвалено відповідне політичне рішення. Про це заявив командувач військово-повітряних сил США у Європі та Африці генерал Джеймс Гекер, повідомляє видання Politico. Він уточнив, що така оцінка продиктована логістичними причинами та необхідністю спочатку навчити пілотів. На думку генерала, бойові дії в Україні, вірогідно, триватимуть роки, а не місяці.

++08.31++

Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить з точки зору міжнародного права, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав Подоляк у Twitter.

У понеділок депутат Держдуми Росії Віктор Водолацький заявив, що "референдум" щодо входження самопроголошеної "ЛНР" до складу РФ відбудеться найближчим часом, восени. У понеділок "громадські палати" самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" закликали очільників псевдореспублік провести "референдуми" про приєднання до Росії.

ЗСУ відбили атаки росіян біля чотирьох населених пунктів

++08.08++

Протягом 19 вересня російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Як повідомляє у ранковому зведенні у вівторок генеральний штаб Збройних сил України, внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Також авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів, а ракетні війська і артилерія задали вогневого ураження по 16 об'єктах окупантів.

Також повідомляється про продовження заходів так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих територіях. За інформацією генштабу ЗСУ, з 14 вересня скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п'ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Лондон планує на допомогу Україні у 2023 року понад 2 мільярди фунтів

++07.53++

У 2023 році сума, яку Великобританія виділить на підтримку України у війні проти Росії, становитиме щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (у перерахунку: 2,6 мільярда євро). За даними видання The Financial Times , нова прем'єр-міністерка Сполученого Королівства Ліз Трасс має намір оголосити про це в Нью-Йорку, де візьме участь у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

++07.44++

Делегація правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) має намір відвідати східну Україну. Про це повідомляє агентство dpa із посиланням на фракцію АдН у ландтазі федеральної землі Саксонія-Ангальт. Вказується, що мета поїздки політиків до України - "отримати власне уявлення про гуманітарну ситуацію" там. Тим часом, відкликаний з Берліна на батьківщину посол України Андрій Мельник повідомив у Twitter, що серед депутатів, які збираються відвідати східну Україну, є і представники ландтагу землі Північний Рейн - Вестфалія. На його думку, поїздка представників АдН на територію України, яка перебуває під окупацією Росії, стане виразом їхньої "підтримки цієї нищівної війни".

++07.38++

Фінляндія може змінити національне законодавство, щоб обмежити в'їзд у країну росіянам. З відповідною пропозицією виступив канцлер юстиції країни Туомас Пеюсті. Наразі фінська влада дотримується думки, що повне припинення оформлення туристичних віз росіянам або тотальна заборона на в'їзд до країни для громадян РФ може суперечити законодавству Євросоюзу. З початку вересня Фінляндія у 10 разів скоротила кількість туристичних віз для росіян. З цього часу країна приймає у громадян РФ документи та заяву на отримання туристичної візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську.

++07.18++

Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії з надання військової допомоги Україні, повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку, де у вівторок розпочнеться Генеральна асамблея ООН. За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні. Він зазначив, що це рішення має бути погоджено з українською стороною.

Читайте також: Західна зброя для України: все, крім танків

Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video