Байден: Росія не зможе вплинути на політику США щодо України

208-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 19 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 19 вересня (час київський).

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Кремлю не вдасться вплинути на політику США щодо України за допомогою енергоносіїв та шантажу, заявив в інтерв'ю телеканалу CBS президент США Джо Байден. Він пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме доти, доки в ній є потреба, адже український народ платить надзвичайно високу ціну у війні проти РФ. За словами глави Білого дому, "США у набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія". І розвиток ситуації в Україні продемонстрував, що Росія не має таких можливостей, про які багато хто думав, підкреслив Байден.

ЗСУ відбили кілька атак сил РФ

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. А з початком поточної доби армія РФ завдала ще три ракетних удари. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сих України у понеділок.

Внаслідок цих ударів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір'я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

Також за минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів. А українські ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об'єктах окупантів. Зокрема, по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. Повідомляється, що у зону ураження потрапили об'єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

++07.32++

Україна звернулася до Росії із запитом про надання інформації про постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу виправної колонії в Оленівці у самопроголошеному утворенні "ДНР". Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram. Представники "ДНР" заявили в неділю, що "внаслідок обстрілу ЗСУ" в Оленівці загинув один український військовополонений, ще четверо отримали поранення.

++07.20++

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не має доказів поставок зброї з Китаю до Росії. За словами американського президента, якщо Пекін порушуватиме санкції, запроваджені щодо Росії, США припинять усі інвестиції в КНР. Телеканал CNN повідомляв про можливі переговори Росії та Китаю про постачання озброєнь, зокрема ронів. Однак, цю інформацію спростовували посол Китаю в США Цінь Ган і посол Росії в Китаї Андрій Денисов.

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++07.13++

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомив у Telegram-каналі голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. "Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури", - написав він.