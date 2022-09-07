ЄК пропонує надати Києву 5 мільярдів євро з пакету макрофіну

Виділення другої частини макрофінансової допомоги ЄС для України затримувалося через застереження окремих країн. Пропозицію Єврокомісії ще мають схвалити Європарламент і Європейська Рада.

Європейська Комісія запропонувала Європейському парламенту і Раді Європейського Союзу надати Україні п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги. Вона має стати другою частиною раніше схваленого пакету макрофінансової допомоги загальним об'ємом у дев'ять мільярдів євро, йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу, 7 вересня, на сайті Єврокомісії.

Ця допомога є ключовим елементом загальних короткострокових заходів із забезпечення ліквідності і має компенсувати дефіцит фінансування України в четвертому кварталі 2022 року.

"Ця пропозиція доповнить підтримку, яку вже надав ЄС, включаючи 1,2 мільярда євро позики у вигляді екстреної макрофінансової підтримки, виплаченої в першій половині року. У сукупності два напрямки програми доведуть загальний обсяг макрофінансової підтримки України з початку війни до 7,2 мільярда євро та можуть сягнути до 10 мільярдів євро, коли повний пакет екстреноїмакрофінансової підтримки Україні почне діяти цього року", - йдеться у повідомленні.

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На яких умовах Україна отримає гроші

Згідно з пропозицією Єврокомісії, кошти буде надано Україні у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах. "На знак солідарності бюджет ЄС покриє процентні витрати та адміністративні платежі, пов'язані з позиками. Як і для всіх попередніх кредитів макрофіну, комісія запозичить кошти на міжнародних ринках капіталу та переведе надходження на тих же умовах в Україну", - йдеться у повідомленні.

Позики для України буде забезпечено гарантіями, наданими державами-членами ЄС, вони покриватимуть 70 відсотків капіталу. Термін погашення позики становитиме до 25 років, пише Politico. Комісія погодить з Україною умови, пов'язані з допомогою, включаючи "підвищену прозорість і підзвітність щодо використання бюджетних ресурсів".

Надання другого траншу макрофінансової допомоги затрималося через те, що деякі країни-члени сперечалися про те, чи може країна, яка перебуває у стані війни, забезпечити виплати довгострокових позик, зазначає агенція AFP. Україна отримає гроші після того, як Європарламент і Рада ЄС схвалять пропозицію та підпишуть відповідний меморандум про взаєморозуміння та угоду про позику з українською владою.

Україна розраховує отримати останній транш до кінця року

Після повідомлення Єврокомісії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що виділення макрофінансової допомоги "розблоковано". "Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення п'яти мільярдів євро. Ще три мільярди євро очікуємо до кінця цього року. Вдячний президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення", - сказав прем'єр на засіданні уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він сподівається, що Європарламент та Рада ЄС швидко схвалять надання другого траншу. Шмигаль також повідомив, що вже розпочато переговори щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік. За його словами, в наступному році Україні буде потрібна підтримка від ЄС у розмірі 12 мільярдів євро.