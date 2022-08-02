ЄС перерахував Україні перший мільярд євро макрофіну

Євросоюз повністю перерахував Україні один мільярд євро із нового пакету макрофінансової допомоги. Про це у вівторок, 2 серпня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої невідкладні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", - написала вона у соцмережі Linkedin.

Про надходження в Україну перших 500 мільйонів євро з цього пакету Єврокомісія повідомила напередодні, 1 серпня. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, ці кошти допоможуть у "фінансуванні першочергових бюджетних потреб".

Читайте також: Єврокомісія запропонувала плани підтримки та відбудови України

ЄС виділить Україні дев'ять мільярдів євро

Рішення надати нову макрофінансову допомоги було ухвалено Європарламентом та Радою ЄС 12 липня 2022 року. Вона є першою частиною пакету макрофінансової допомоги у розмірі до дев'ять мільярдів євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейського Радою в рамках саміту ЄС 23-24 червня.

Нова допомога доповнює вже надану Євросоюзом підтримку, включно з невідкладним кредитом на суму в 1,2 мільярда євро, проплаченим у першій половині цього року. Загальна підтримка ЄС у вигляді макрофінансової допомоги Україні від початку війни становить 2,2 мільярда євро.

Кошти надаються Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах.

Київ: Німеччина блокує надання макрофіну

Коментуючи надходження другого траншу, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що деякі країни ЄС однак блокують надання Україні усього пакету допомоги. "Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," - сказав він на брифінгу 2 серпня.

Читайте також: У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - Bloomberg