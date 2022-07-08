У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - Bloomberg

Кредит Європейського Союзу Україні на 1,5 мільярда євро блокується через бюрократичні проблеми, повідомило 7 липня агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними. За словами одного з них, європейська обережність переважає гострі потреби України.

За даними агентства, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Києву кошти в ситуації, коли витрати на оборону зростають через війну, а доходи падають, але бюджетний підрозділ Європейської комісії (ЄК) блокує видачу кредиту, побоюючись фінансової неспроможності України.

За інформацією джерел, зазвичай ЄК дає гарантії під кредити ЄІБ для операцій за межами Євросоюзу, що становлять 9 відсотків від загального обсягу фінансування, але в цьому випадку бюджетний підрозділ наполягає на забезпеченні 70 відсотків на випадок, якщо Україна не зможе повернути кошти. Євросоюз має бути впевненим, що в разі дефолту в Україні збитки будуть покриті, тому Єврокомісія шукає рішення для додаткових ризиків цього кредиту, пояснив європейський чиновник.

Видання також зазначає, що ЄС сам зазнає труднощів у погодженні короткострокового фінансування України. Так, минулого тижня нібито загальмувалося виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 мільярд євро - першого траншу анонсованої в травні допомоги на дев'ять мільярдів - через те, що цей більший пакет блокує Німеччина.

Європарламент підтримав надання Україні макрофіну на мільярд євро

На пленарному засіданні 7 липня Європейський парламент підтримав більшістю голосів виділення Україні мільярда євромакрофінансової допомоги, запропоноване Єврокомісією. Голосування відбулося за екстреною процедурою.

Кредит розглядається як "оперативна фінансова підтримка за гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави". Його нададуть одним траншем за умови виконання різних критеріїв, в тому числі підвищення прозорості та звітності щодо використання. Міністерство фінансів України повідомило, що кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб".

Згідно з інституційними процедурами Євросоюзу, схвалену Європарламентом пропозицію Єврокомісії ще має підтримати Рада ЄС.