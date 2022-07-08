 У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - Bloomberg | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - Bloomberg

За даними видання, Європейський інвестиційний банк готовий видати Києву кошти на підтримку економіки, але цьому перешкоджає бюджетний підрозділ Єврокомісії, побоюючись фінансової неспроможності України.

Банкноти євро (символічне фото)

Кредит ЄС Україні на 1,5 мільярда євро блокується через бюрократичні проблеми

Кредит Європейського Союзу Україні на 1,5 мільярда євро блокується через бюрократичні проблеми, повідомило 7 липня агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними. За словами одного з них, європейська обережність переважає гострі потреби України.

За даними агентства, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Києву кошти в ситуації, коли витрати на оборону зростають через війну, а доходи падають, але бюджетний підрозділ Європейської комісії (ЄК) блокує видачу кредиту, побоюючись фінансової неспроможності України.

За інформацією джерел, зазвичай ЄК дає гарантії під кредити ЄІБ для операцій за межами Євросоюзу, що становлять 9 відсотків від загального обсягу фінансування, але в цьому випадку бюджетний підрозділ наполягає на забезпеченні 70 відсотків на випадок, якщо Україна не зможе повернути кошти. Євросоюз має бути впевненим, що в разі дефолту в Україні збитки будуть покриті, тому Єврокомісія шукає рішення для додаткових ризиків цього кредиту, пояснив європейський чиновник.

Видання також зазначає, що ЄС сам зазнає труднощів у погодженні короткострокового фінансування України. Так, минулого тижня нібито загальмувалося виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 мільярд євро - першого траншу анонсованої в травні допомоги на дев'ять мільярдів - через те, що цей більший пакет блокує Німеччина.

Європарламент підтримав надання Україні макрофіну на мільярд євро

На пленарному засіданні 7 липня Європейський парламент підтримав більшістю голосів виділення Україні мільярда євромакрофінансової допомоги, запропоноване Єврокомісією. Голосування відбулося за екстреною процедурою.

Кредит розглядається як "оперативна фінансова підтримка за гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави". Його нададуть одним траншем за умови виконання різних критеріїв, в тому числі підвищення прозорості та звітності щодо використання. Міністерство фінансів України повідомило, що кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб".

Згідно з інституційними процедурами Євросоюзу, схвалену Європарламентом пропозицію Єврокомісії ще має підтримати Рада ЄС. 

Дивитись відео 07:08

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ (24.06.2022)

Реклама

Докладно

Український письменник Сергій Жадан

Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

Сергій Жадан відповів німецьким інтелектуалам, які закликають завершити війну в Україні за допомогою дипломатії.  

Видобуток нафти

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?  