Європарламент підтримав надання Україні макрофіну на мільярд євро

Європарламент більшістю голосів підтримав під час пленарного засідання в четвер, 7 липня, запропоноване Єврокомісією виділення Україні траншу макрофінансової допомоги на суму один мільярд євро. Як повідомив сайт Європарламенту, ці кошти - перший транш з ухваленої раніше програми допомоги ЄС Україні на суму дев'ять мільярдів євро.

Голосування відбувалося за екстреною процедурою. Загалом 522 члени Європарламенту проголосували за виділення цього пакета макрофіну, 17 європарламентарів висловилися проти, а 25 утрималися.

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Кредит розглядається як "оперативна фінансова підтримка за гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави", йдеться в поясненні до цього рішення. Кредит буде надано одним траншем за умови виконання різних критеріїв, в тому числі підвищення прозорості та звітності щодо його використання. Як виняток з бюджету ЄС фінансуватимуться відсоткові витрати, йдеться в повідомленні.

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Український мінфін пообіцяв профінансувати невідкладні потреби

Як повідомив мінфін України на своєму сайті, ці кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб". Зазначається також, що таке рішення було ухвалено у безпрецедентно короткі терміни. Згідно з інституційними процедурами в ЄС, схвалену Європарламентом пропозицію Єврокомісії ще має підтримати Рада Євросозу. Захід набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному віснику ЄС.

Нагадаємо, що в українському уряді оцінюють потребу в зовнішньому фінансуванні держбюджету в 4-5 мільярдів доларів щомісяця. Це зумовлено насамперед падінням надходжень до державної скарбниці через війну РФ проти України з одночасним зростанням бюджетних витрат, зокрема на оборонну й безпекову галузь.