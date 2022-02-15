1,2 мільярда євро Україні: євродепутати підтримали екстрену процедуру

Європейський парламент розгляне пропозицію надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні за екстреною процедурою. За таке рішення на пленарному засіданні у Страсбургу проголосували 598 євродепутатів, 53 - були проти, ще 43 - утрималися. Саме волевиявлення відбулося ввечері 14 лютого, а його результати оголосили вранці вівторка, 15 лютого, повідомляє кореспондент DW.

Голосування за саму програму макрофіну для України має відбутися пізніше цього тижня. Аби вона набула чинності, після цього за неї повинна ще буде проголосувати Рада Європейського Союзу.

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З огляду на нарощування Росією своїх військ біля кордонів України, Європейська комісія 1 лютого запропонувала екстрену програму макрофінансової допомоги на суму 1,2 мільярда євро, аби підтримати Київ у часи ескалації російсько-українського конфлікту.

Перший транш у 600 мільйонів євро Єврокомісія хоче виділити якомога швидше після остаточного ухвалення програми. Другий транш виплатять після виконання Києвом політичних умов. Ці умови ще повинні будуть погодити Єврокомісія та кабінет міністрів України. Їх пропишуть у меморандумі про взаєморозуміння.

Євросоюз надає макрофінансову допомогу сусіднім країнам, аби підтримати їхню макроекономічну стабільність в складних умовах. Її виділяють у формі кредитів під низькі відсотки.