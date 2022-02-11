 Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Рада Євросоюзу підтримала пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще має затвердити Європарламент.

У ЄС схвалили надання макрофінансової допомоги Україні

У ЄС схвалили надання макрофінансової допомоги Україні

Посли Ради Євросоюзу підтримали пропозицію Єврокомісії (ЄК) щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Як повідомила у п'ятницю, 11 лютого, пресслужба Ради ЄС, затвердити програму макродопомоги ще повинен Європарламент.

"Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярди євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога могла надійти до України без зволікань", - заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

Пресслужба Ради ЄС додала, що постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу в Україні, а також спричинили втрату доступу країни до міжнародних ринків капіталу.

Читайте також: Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів.

Перший має надійти невідкладно, після того, як Єврокомісія проведе переговори з урядом України для підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофіну. Цей документ, зазначають у Раді ЄС, ймовірно, буде зосереджений на найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, врядування та верховенства права, а також енергетики.

Другий транш виплатять після позитивної оцінки прогресу, досягнутого українською владою щодо виконання меморандуму та програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У Раді ЄС також зазначили, що у період із 2014 до 2021 року ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими становили п'ять мільярдів євро.

Пропозицію щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Європейська комісія ухвалила 1 лютого. Перший транш передбачено у розмірі 600 мільйонів євро.

Читайте також: Німеччина зосередиться на економічній стабілізації України - Бербок

Дивитись відео 02:14

Гроші ЄС: як їх вберегти від українських корупціонерів? (28.12.2017)

Реклама

Докладно

Кулемет на лінії зіткнення на Донбасі (ілюстрація)

Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України

Донбас для Кремля - це інструмент впливу на Україну та предмет для торгів із Заходом, вважає Сергій Руденко.  

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?  