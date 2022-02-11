Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Посли Ради Євросоюзу підтримали пропозицію Єврокомісії (ЄК) щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Як повідомила у п'ятницю, 11 лютого, пресслужба Ради ЄС, затвердити програму макродопомоги ще повинен Європарламент.

"Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярди євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога могла надійти до України без зволікань", - заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

Пресслужба Ради ЄС додала, що постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу в Україні, а також спричинили втрату доступу країни до міжнародних ринків капіталу.

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Макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів.

Перший має надійти невідкладно, після того, як Єврокомісія проведе переговори з урядом України для підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофіну. Цей документ, зазначають у Раді ЄС, ймовірно, буде зосереджений на найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, врядування та верховенства права, а також енергетики.

Другий транш виплатять після позитивної оцінки прогресу, досягнутого українською владою щодо виконання меморандуму та програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У Раді ЄС також зазначили, що у період із 2014 до 2021 року ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими становили п'ять мільярдів євро.

Пропозицію щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Європейська комісія ухвалила 1 лютого. Перший транш передбачено у розмірі 600 мільйонів євро.

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