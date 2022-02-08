Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це президенти країн Еммануель Макрон та Володимир Зеленський заявили у вівторок, 8 лютого під час спільного брифінгу.

За словами президента України, допомога від французької сторони піде на стабілізацію української економіки. "Ми наразі уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що Україна та Франція домовились про постачання в Україну 130 локомотивів французької компанії "ALSTOM Transport SA" на загальну суму 900 мільйонів євро, а також 370 одиниць пожежної техніки Desautel на суму 300 мільйонів євро. А державний концерт "Укроборонпром" підписав угоду про співпрацю із французькою компанією Thales International SAS, яка проєктує та створює системи для аеропортів, безпеки та транспорту.

Україна та Франція ще в травні 2020 року підписали міжурядову угоду про фінансування постачання концерном Alstom для "Укрзалізниці" 130 великовантажних електровозів. Цю угоду Верховна Рада ратифікувала 1 липня 2021 року. Alstom - один зі світових лідерів у виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту.

Візит Макрона до України

Президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Києва у вівторок, 8 лютого. Перед цим він побував у Москві, де зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч президентів тривала п’ять годин. Після переговорів із Путіним, Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні вирішення конфлікту довкола України.

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