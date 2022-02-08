 Макрон бачить шанс для дипломатії у конфлікті навколо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

Макрон бачить шанс для дипломатії у конфлікті навколо України

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон нагадав про необхідність повного виконання Мінських угод. Безпека Європи та відмова країнам у праві на членство у НАТО несумісні, додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві

Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні вирішення конфлікту довкола України.  "Я певен, що ми досягнемо результатів, навіть якщо це буде непросто", - сказав він на пресконференції після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, що тривали п'ять годин у Москві в понеділок, 7 лютого.

Для цього потрібне "суворе і чітке" виконання плану з врегулювання ситуації на Донбасі, що також передбачає кроки і з боку Києва, зазначив Макрон. Найближчі дні стануть вирішальними та потребуватимуть інтенсивних переговорів, додав він.

Нову архітектуру європейської безпеки не можна будувати шляхом відмови тій чи іншій країні у праві на членство у Північноатлантичному альянсі, наголосив президент Франції.

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Москва шукатиме компроміси, запевнив Путін

Наприкінці 2021 року Москва висунула до західних партнерів вимогу надання їй "гарантій безпеки", зокрема, і стосовно відмови НАТО від розширення на схід та членства України в альянсі.

Президенти Франції та Росії проведуть телефонну розмову після візиту Макрона до Києва.

Своєю чергою Путін припустив, що низка ідей та пропозицій Макрона можуть стати основою для прогресу у вирішенні конфлікту. Москва зробить все можливе, щоб знайти компроміси, що влаштовуватимуть всі сторони, запевнив президент РФ.

Президенти Франції та Росії домовились знову поговорити телефоном найближчими днями після зустрічі Макрона з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Російські війська на українському кордоні

Розміщення російських військ біля українського кордону

Розміщення російських військ біля українського кордону

Напруга у відносинах між Заходом та Росією протягом останніх кількох місяців зростає. З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Кремль плани вторгнення в Україну спростовує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями.

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