Росія бачить у відповіді США "не дуже багато приводів для оптимізму"

Кремль стримано відреагував на відповідь США на пропозиції Росії у сфері безпеки, заявив журналістам у четвер, 27 січня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, ця відповідь "дає не дуже багато приводів для оптимізму", але давати якість остаточні оцінки ще зарано. Пєсков також пообіцяв, що Москва офіційно відповість на зустрічні пропозиції Вашингтона, але коли це відбудеться не повідомив.

"Зрозуміло, що з реакцією ніхто тягнути не буде. Але й очікувати її наступного тижня було б, напевно, безглуздо. Все ж таки давайте не будемо забувати, що Сполученим Штатам та цілій Європі на вивчення наших документів знадобився місяць, більше ніж місяць. Тому давайте не будемо очікувати нашої миттєвої реакції", - попередив прессекретар Володимира Путіна.

Він додав, що зараз президент РФ "консультується з членами керівництва (своєї адміністрації та уряду. - Ред.) та членами Радбезу" з цього приводу.

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Лавров не побачив "позитивної реакції" у відповіді Заходу

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у відповіді США "є реакція, що дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але на другорядні теми".

"З головного питання у цьому документі позитивної реакції немає. Головне питання - наша чітка позиція про неприпустимість подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення наступальних озброєнь, що можуть загрожувати території Російської Федерації", - уточнив Лавров.

Він підкреслив, що рішення про подальші кроки Москви з цього питання ухвалюватиме Володимир Путін.

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Скупчення російських військ біля українського кордону

Вимоги Росії

У грудні Росія почала вимагати надати їй "гарантії забезпечення її безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Серед іншого Москва наполягає на юридичних гарантіях того, що Україна не стане членом НАТО. Північноатлантичний альянс відмовляє у цих вимогах та наголошує, що двері НАТО залишатимуться відкритими.

У відповідь на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга заступник директора департаменту інформації та друку російського МЗС Олексій Зайцев заявив, що його слова не створюють сприятливого фону для перемовин про гарантії безпеки.

"Ми неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається", - цитує Зайцева 27 січня агенція Інтерфакс і додає, що чиновник висловив сподівання на прогрес у вирішенні російсько-українського конфлікту під час наступної зустрічі у нормандському форматі, що має відбутися у Берліні за два тижні.

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