МЗС України: США врахували позицію Києва у письмовій відповіді Росії

Позиція України врахована в письмовій відповіді США на так звані безпекові угоди РФ і не викликає заперечень, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 26 січня.

"Її (позицію України - Ред.) враховано, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - цитує Кулебу агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Україна продовжує тісну координацію з союзниками та партнерами і в контексті консолідованої протидії російській агресії, наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

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"Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, усе це нам відомо і з нами скоординовано", - наголосив Кулеба. Водночас він не повідомив деталей щодо цієї письмової відповіді, яку готують у США.

Безпекові пропозиції РФ

21 січня під час зустрічі у Женеві державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Вашингтон пообіцяв надати Москві цього тижня письмові відповіді на проєкт угоди Росії щодо так званих гарантій безпеки.

Ці проєкти, які спрямовані до США і НАТО, містять вимогу про виведення сил, техніки та озброєнь з метою повернення до конфігурації 1997 року на території країн, які тоді не були членами НАТО. До них належать і Болгарія і Румунія.

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, України.

10 січня у Женеві відбулись перші переговори між США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. В Альянсі наголошують, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу в НАТО.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.