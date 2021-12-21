 США назвали умови для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

США назвали умови для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки

За словами радника президента США, діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у розмові з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим заявив про готовність Вашингтона до дипломатичної взаємодії  через різні канали, проте попередив про необхідність деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Він (Салліван - Ред.) чітко вказав, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, враховувати наше занепокоєння щодо дій Росії і проходити у повній координації з нашими європейськими союзниками і партнерами. Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві Білого дому, опублікованій у понеділок, 20 грудня.

Як зазначив Салліван, діалог може відбуватися у тому числі через ОБСЄ, Раду НАТО-Росія та двосторонні контакти.

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Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Як повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, під час телефонної розмови Салліван та Ушаков "продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проєктах документів і раніше переданих американській стороні". Обговорення мало діловий і прагматичних характер, а сторони домовились продовжувати контактувати, зазначив він.

Днями Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом про гарантії безпеки. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України у його склад. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО. 

Крім того, в документі, напрацьованому РФ, ідеться, що "учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного альянсу, відмовляються від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Південного Кавказу і Центральної Азії".

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Останніми днями Росія продовжувала нарощувати нові війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що Байден закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість під час віртуальної зустрічі, зазначає CNN. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп", і ще шість перебувають у дорозі.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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