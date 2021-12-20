Володимир Зеленський вимагає превентивних санкцій щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним застосування до Росії превентивних санкцій для запобігання посиленню ескалації з її боку. Таку заяву він зробив у понеділок, 20 грудня на брифінгу за результатами саміту Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) в державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

На думку Зеленського, накладання санкцій після нової ескалації вже не матиме значення. "Якщо реакція деяких європейських лідерів і лідерів Альянсу така, що, не дай бог, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад в Україну, - то ми (ЄС і НАТО. - Ред.) потім запровадимо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно?" - зазначив український лідер. За словами Зеленського, під час кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею і Литвою країни Європейського Союзу і НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків і слів запровадили серйозні санкції щодо Білорусі".

Зеленський вважає, що мають превентивні заходи щодо Росії потрібні не лише Києву, адже "це пов'язано не лише з Україною".

Дуда: Згода на ультиматуми РФ призведе до війни

Водночас президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу зазначив, що погоджуватися на ультиматуми РФ до НАТО не варто, адже це може призвести до війни. "У такій ситуації, коли одна держава з великим військовим потенціалом озвучує ультиматум іншим державам, якщо погоджуватися на такі ультиматуми, то після цього йде серйозна військова агресія такої держави, і в результаті починається війна", - зазначив Дуда. Він додає, що "ніхто не повинен погоджуватися на такі ультиматуми і піддаватися шантажу", натомість має бути серйозна відповідь або контрультиматум, "яка може заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції".

Вимоги РФ до НАТО

17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними української та західної розвідок, це може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.