Євросоюз запровадив п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі

Рада Євросоюзу запровадила п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі. Міністри країн ЄС остаточно затвердили його на своєму засіданні у четвер, 2 грудня, повідомляється в офіційному віснику ЄС.

Того ж дня США, Великобританія та Канада заявили, що підтримають санкції Євросоюзу проти білоруського режиму. Зокрема, американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США, стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, зокрема сина білоруського правителя Дмитра Лукашенка.

Під санкції ЄС потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб

Під штрафні санкції ЄС потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема, представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавиа", підприємства туристичного сектора та готелі, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Белоруснефть".

Крім того, за незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings. Для того, щоб запровадити санкції за використання мігрантів, Євросоюзу у листопаді довелося змінити санкційний режим щодо Білорусі.

Ці санкції полягають у заморожуванні всіх активів на території ЄС. Особам та компаніям з ЄС заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у списку. Крім того, фізичним особам зі штрафного переліку заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу. Обмежувальні заходи одразу ж набули чинності.

Які санкції Євросоюз раніше запровадив щодо Білорусі

Після невизнаних Заходом президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року Євросоюз запровадив чотири пакети персональних санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року. За підсумками чотирьох пакетів у списку санкцій опинилися 166 фізичних осіб, включаючи самого Лукашенка, а також 15 установ та підприємств.

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Крім того, у червні 2021 року Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт із країни калійних добрив та нафтопродуктів.