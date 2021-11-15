Лукашенко запропонував відправити мігрантів з кордону літаками в Мюнхен

Білорусь готова відправити мігрантів і біженців з кордону з Польщею прямим рейсом в німецький Мюнхен, заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко в понеділок, 15 листопада.

"Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена", - цитує Лукашенка його пресслужба. Він додав, що 2-3 тисячі мігрантів - "не проблема для ЄС". Напередодні влада Баварії виступила з пропозицією прийняти мігрантів і біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні, та забезпечити їм доступ до процедури отримання притулку. Мюнхен є столицею цієї німецької федеральної землі.

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Лукашенко запевняє, що "йде дуже активна робота, щоб умовити людей повернутися додому", але вони цього не хочуть. "Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх у літаки, в тому числі й "Белавіа", які відвезуть їх назад додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися. І зрозуміло: їм немає куди повертатися. У них немає там житла, вони розуміють, що там немає чим нагодувати дітей. Більше того, деякі просто побоюються за своє життя, повертаючись назад", - сказав він.

Звинувачення в роздмухуванні міграційної кризи Лукашенко відкинув і заявив, що Білорусь буде захищатися від санкцій з боку Євросоюзу. "Організовувати міграційний потік через Білорусь - це собі дорожче. Ми ніколи цим не займалися і займатися не маємо наміру. Санкціями лякають. Добре, подивимося. Вони думають, що я жартуватиму, що я ляпнув язиком і все. Нічого подібного. Ми захищатимемося. Все, далі нам відступати нема куди", - сказав він.

Нові санкції ЄС проти Білорусі

У відповідь на ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею Європейський Союз має розширити санкційний режим проти Мінська. Для цього в Брюсселі розширили критерії для обмежувальних заходів, які запроваджуються щодо осіб і організацій, пов'язаних з ескалацією ситуації на кордоні. Наступним кроком стане ухвалення п'ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка.

Під санкції можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій, а також 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до перевезення мігрантів і доставку їх до кордонів Польщі, Литви та Латвії. Ціллю санкцій, зокрема, може стати білоруська державна авіакомпанія "Белавіа", яку звинувачують у перевезенні мігрантів до Білорусі для того, аби вони далі рушили до ЄС, повідомляє агенція dpa.

У понеділок авіакомпанія анонсувала заборону сирійцям, іракцям, єменцям та афганцям вилітати з Об’єднаних Арабських Еміратів до Мінська за рішенням влади ОАЕ. Раніше польоти до Білорусі для громадян Іраку, Сирії та Ємену заборонила Туреччина.

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові обмежувальні заходи.