У прикордонних з Білоруссю областях можуть ввести надзвичайний стан - МВС

У прикордонних з Білоруссю областях України може бути введений надзвичайний стан у разі загосторення ситуації з мігрантами та біженцями, повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Пропрацьовані різні сценарії дій (заходів для захисту кордону. -Ред.), аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - розповів він на брифінгу за результатами міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, що пройшла 14 листопада у Луцьку. З територією Білорусі межують Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.

Згідно з законодавтством, надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим. Він передбачає можливе тимчасове обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб.

Читайте також: Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю

Міністр зазначив, що до охорони кордону не планується залучати військових зі Сходу та Півдня України. На тих ділянках кордону, де "можлива масова присутність мігрантів", зведуть тимчасові споруди, повідомив Монастирський. Стратегічною метою, за його словами, є "будівництво державного кордону", для якого буде передбачене фінансування у бюджеті на 2022 рік.

За допомогу мігрантам - кримінальна відповідальність

Міністр оборони України Олексій Резніков на цьому ж брифінгу попередив про кримінальну відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону з Україною для подальшого транзиту до країн Євопейського союзу.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

"Я хотів би попередити тих ділків, які живуть в п'яти областях, що межують з дружньою Білоруссю, і раптом планують заробляти гроші на допомозі незаконним мігрантам потрапити всередину країни - це буде проти національних інтересів країни. Це питання нацбезпеки. Хто буде надавати таку допомогу за гроші й продавати країну - буде відповідати досить серйозно за законом", - заявив Резніков.

Читайте також: РНБО відповіла німецьким депутатам: пропонує взяти біженців до себе додому

Загроза навали мігрантів

Напередодні в РНБО повідомили, що Україна готується до "різних сценаріїв" у зв'язку з ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема і до перенаправлення міграційного потоку в бік України. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, те, що нині відбувається на кордоні - "не гуманітарна криза, а чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні". На території Білорусі нині перебуває близько 16 тисяч мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки, кажуть в РНБО.

Найчастіше спроби нелегальних переходів до ЄС останнім часом фіксуються на північній ділянці білорусько-польского кордону, де в районі переходу Брузги-Кузніца минулого тижня з'явився імпровізований табір мігрантів. Декому з них вдається прорватися через кордон. Втім, згодом їх переважно затримують польські правоохоронці.

Читайте також: Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Ситуація на кордоні стає дедалі небезпечнішою для людей, оскільки температура в прикордонному регіоні знижується з наближенням зими. Так, 13 листопада поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського мігранта неподалік кордону з Білоруссю. Причини його смерті не уточнювалися.

Як повідомлялося раніше, Білорусь з кінця травня не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Очікується, що 15 листопада Брюссель розширить санкції проти Мінська.